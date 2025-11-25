Logo
Large banner

Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Извор:

Телеграф

25.11.2025

16:31

Коментари:

0
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила
Фото: Printscreen/Youtube/Zadruga

Маја Маринковић данас је доживјела незгоду на имању Елите.

Она је пала на бетон па закукала од болова, а онда су јој укућани притрчали у помоћ.

Маја Маринковић није видјела неке ствари које је Александра Бабејић оставила испред радионице, па се саплела о исте и пала. Тада је повриједила кољена, а како је рекла не може да устане.

Када су чули како запомаже, укућани су притрчали Маји у помоћ, а њена цимерка Мина Врбашки је дословно подигла и увела у радионицу, па јој понудила да се ослони на њу док не уђу у кућу.

- Ко је ставио ово овдје. Јеси ли нормална. Види како сам се... уффф. Ма зашто стављате овдје ствари - вриштала је Маја док је лежала на под.

- Могла је на главу, да ли можеш да мрдаш ногом? - питали су је окупљени.

На срећу, Маја је брзо стала на ноге, а осјећа благ бол од пада.

Покрадена у Елити 9

Маја Маринковић је покрадена у "Задрузи 9 Елити". Ријалити учесница је убеђена да јој је неко од цимера украо скупоцјени сат.

Она је пред зору схватила да јој је нестао скупоцјени сат, те је одмах посумњла да ју је покрао неко од ријалити учесника.

Маја је претражила цијелу кућу, али није успјела да га нађе, а онда се пожалила Асмину Дурџићу.

- Око три сам те питао колико има сати ти већ тада ниси имала сат на руци - рекао јој је Асмин.

Маја је покушавала да се сјети, да ли га је негдје оставила, јер како каже има обичај да га скине са руке.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

elita

rijaliti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Због штрајка отказано 110 долазних летова

1 д

0
"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Сцена

"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

1 д

0
Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Остали спортови

Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

1 д

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Сцена

Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

1 д

0

Више из рубрике

"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Сцена

"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

1 д

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Сцена

Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

1 д

0
Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

Сцена

Фудбалер од 80.000.000 евра жени најпознатију глумицу за одрасле

1 д

0
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Сцена

Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner