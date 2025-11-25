Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Извор:
Телеграф
25.11.2025
16:31
Маја Маринковић данас је доживјела незгоду на имању Елите.
Она је пала на бетон па закукала од болова, а онда су јој укућани притрчали у помоћ.
Маја Маринковић није видјела неке ствари које је Александра Бабејић оставила испред радионице, па се саплела о исте и пала. Тада је повриједила кољена, а како је рекла не може да устане.
Када су чули како запомаже, укућани су притрчали Маји у помоћ, а њена цимерка Мина Врбашки је дословно подигла и увела у радионицу, па јој понудила да се ослони на њу док не уђу у кућу.
- Ко је ставио ово овдје. Јеси ли нормална. Види како сам се... уффф. Ма зашто стављате овдје ствари - вриштала је Маја док је лежала на под.
- Могла је на главу, да ли можеш да мрдаш ногом? - питали су је окупљени.
На срећу, Маја је брзо стала на ноге, а осјећа благ бол од пада.
Маја Маринковић је покрадена у "Задрузи 9 Елити". Ријалити учесница је убеђена да јој је неко од цимера украо скупоцјени сат.
Она је пред зору схватила да јој је нестао скупоцјени сат, те је одмах посумњла да ју је покрао неко од ријалити учесника.
Маја је претражила цијелу кућу, али није успјела да га нађе, а онда се пожалила Асмину Дурџићу.
- Око три сам те питао колико има сати ти већ тада ниси имала сат на руци - рекао јој је Асмин.
Маја је покушавала да се сјети, да ли га је негдје оставила, јер како каже има обичај да га скине са руке.
(Телеграф)
