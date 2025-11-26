Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

Извор:
Глумац и пјевач Мајкл Делано преминуо је у 85. години. Познат по више од 80 улога на филму и телевизији, преминуо је након срчаног удара.
Делано је познат по улогама у франшизи Ocean's Eleven, као и у великим ТВ серијама, укључујући Чарлијеве анђеле, Џеферсон, Wonder Woman и Магнум, П.И.
Његова супруга, Џин Делано, открила је сада за Холивуд Репортер да је њен супруг преминуо од срчаног удара 20. октобра у болници у Лас Вегасу.
Глумац је живио у Лас Вегасу од 1992. године и до скоро је наступао у Dispensary Lounge-у. Тумачио је менаџера казина у филмовима Океанових једанаест (2001) и наставку Океанових дванаест (2004).
Рођен у Њујорку 1940. године, Делано је каријеру започео као пјевач, потписавши уговор са Swan Records 1960. године, након чега је снимио низ пјесама под именом Ки Ларсон.
Почео је да глуми 1970. године, а међу његовим првим филмским улогама била је улога у филму Кетлов из 1971, у којем су глумили Јул Бринер и Леонард Нимој, пише Дејли Мејл.
Иза себе је оставио супругу, ћерку Бри, унуке Мајкла и Линколна, и унуку Џексон.
