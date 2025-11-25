Logo
Large banner

Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

25.11.2025

21:08

Коментари:

0
Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

Током наступа у склопу турнеје "Blue Electric Light", у петак, 21. новембра, једна претјерано еуфорична обожаватељка успјела је да Ленију Кравицу ишчупа чак четири дреда с главе.

О инциденту је 61-годишњи музичар проговорио у видеу на Инстаграму, још видно изненађен оним што се догодило.

"Знаш ли колико јако мораш да повучеш?"

"Бризбејн, то је било лудо. Заиста лудо", рекао је Кравиц у видеу који је објавио након концерта.

"Кад сам изашао да изведем 'Let Love Rule', једна јако, јако узбуђена млада дама ишчупала ми је четири дреда са задње стране главе."

Истакао је колико је јак морао да буде тај потез: "Знаш ли колико мораш да повучеш да ми их стварно ишчупаш? Јој, душо…"

Упркос томе што је ситуација била болна и нимало пријатна, Кравиц је поручио да га то неће одвратити од блиског контакта с публиком, преноси Б92.

"Нећу престати да силазим међу вас. То је наш тренутак, нешто што дијелимо заједно", рекао је, завршивши поруком пуном љубави: "Бризбејн, стварно сте дивљи. Волим вас."

Турнеја се наставља

Концерт у Бризбејну само је једна од станица његове турнеје "Blue Electric Light", којом промовише свој дванаести студијски албум објављен 2024. године. Прије Бризбејна наступио је у неколико аустралијских градова, као и у Новом Зеланду.

"Долазак на Нови Зеланд први пут у животу и повратак у Аустралију након толико година пуни моју душу предивном енергијом", написао је Кравиц у засебној објави 21. новембра.

"Невјероватни сте. Хвала вам што ово дијелите са мном. Идемо даље!"

Подијели:

Тагови:

Leni Kravic

музичар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

Сцена

Жељко Самарџић о смрти сина који је имао 3 мјесеца

1 д

0
Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Сцена

Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

1 д

0
"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

Сцена

"Рођендан славим у лудници": Тужно оглашавање Бојана Томовића, прикључен на електрошокове

1 д

0
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Сцена

Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner