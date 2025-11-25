Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

25.11.2025
21:08
Током наступа у склопу турнеје "Blue Electric Light", у петак, 21. новембра, једна претјерано еуфорична обожаватељка успјела је да Ленију Кравицу ишчупа чак четири дреда с главе.
О инциденту је 61-годишњи музичар проговорио у видеу на Инстаграму, још видно изненађен оним што се догодило.
"Бризбејн, то је било лудо. Заиста лудо", рекао је Кравиц у видеу који је објавио након концерта.
"Кад сам изашао да изведем 'Let Love Rule', једна јако, јако узбуђена млада дама ишчупала ми је четири дреда са задње стране главе."
Истакао је колико је јак морао да буде тај потез: "Знаш ли колико мораш да повучеш да ми их стварно ишчупаш? Јој, душо…"
Упркос томе што је ситуација била болна и нимало пријатна, Кравиц је поручио да га то неће одвратити од блиског контакта с публиком, преноси Б92.
"Нећу престати да силазим међу вас. То је наш тренутак, нешто што дијелимо заједно", рекао је, завршивши поруком пуном љубави: "Бризбејн, стварно сте дивљи. Волим вас."
Концерт у Бризбејну само је једна од станица његове турнеје "Blue Electric Light", којом промовише свој дванаести студијски албум објављен 2024. године. Прије Бризбејна наступио је у неколико аустралијских градова, као и у Новом Зеланду.
"Долазак на Нови Зеланд први пут у животу и повратак у Аустралију након толико година пуни моју душу предивном енергијом", написао је Кравиц у засебној објави 21. новембра.
"Невјероватни сте. Хвала вам што ово дијелите са мном. Идемо даље!"
