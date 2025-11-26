Кија Коцкар завршила у болници

Извор:
Телеграф
26.11.2025
11:33
Коментари:0
Кија Коцкар имала је буран период иза себе због јавног препуцавања са бившом другарицом Катарином Живковић, а рано јутрос завршила је у болници.
Наиме, Кија је била на путовању по Шпанији, а чим се вратила у Србију, завршила је у болници.
Рано јутрос се огласила са једне клинике, и усликала своју руку у којој је постављна браунила.
– Врло забавно – написала је Кија уз слику.
Подсјетимо, након што је Кија открила ко је партнер Катарине Живковић са којим има дијете, овај сукоб не јењава. Свакодневно свједочимо како једна о другој пише јавно ствари које је требало да остану међу њима.
Њих двије су прекинуле пријатељство због Дијане Хркаловић, а након откривања идентитета њеног партнера Каћа изјавила да је Кија била љубавница ожењеном жандарму.
– Хвала свима на савјетима да ћутим и будем достојанствена, знам да сте добронамјерни и да ми желите добро али мени је заиста жао, ја то не могу. За мене је достојанство када браните ваше и када не дате на вашу породицу коју сте ви бирали такву каква јесте.
– Ја сам своју бирала, она је за мене светиња. Трудила сам се свих ових година да приватност сачувам за себе док она није ријешила да проговори иако су сви знали али су поштовали моју жељу да се не експонирам, и стојим иза свих својих ријечи и одлука.
– Иста та Кристина Коцкар је своју крсну славу умјесто са својом породицом и пријатељима прослављала са мојим супругом и са мном да би сада износила најгоре стари о нама, тачније о њему, а била је примљена, прихваћена и поштована од стране истог тог мог супруга ког сада пљује.
– Ударила је на мене, на моју породицу и на моје дијете-опција игноре не постоји. Поставицу још једном питање – како ти се зове ожењени љубавник, суспендовани припадник жандармерије близак оној коју не познајеш, али са њом пријетиш.
