Путин: Конфискација руске имовине сматраће се крађом

Извор:

СРНА

27.11.2025

15:55

Путин: Конфискација руске имовине сматраће се крађом
Конфискација руске имовине сматраће се крађом, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је истакао да руска Влада развија пакет контрамјера у случају да ЕУ украде замрзнуту руску имовину.

Истакао је и да мађарски премијер Виктор Орбан боље зна како ће коришћење руске имовине утицати на економију ЕУ, пошто је Мађарска чланица уније.

"Ово ће имати негативне финансијске посљедице по глобални финансијски систем, јер ће повјерење у еврозону нагло пасти", упозорио је Путин.

Говорећи о наводном цурењу информација из повјерљивих разговора руске и америчке стране, Путин је подсјетио да је прислушкивање разговора кривично дјело.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сијарто показао да Европа има и другачије лице

"Што се тиче цурења информација, то могу бити нека врста лажних информација, можда заиста разговори, у сваком случају у нашој земљи то је кривично дјело. Прислушкивање је забрањено", рекао је Путин.

Владимир Путин

Русија

Мађарска

Виктор Орбан

