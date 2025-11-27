Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ

Извор:
Драгослав Стјепановић (50) из Приједора, којег сумњиче да је пријетио радним колегама из Бањалуке, предат је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Како је раније саопштено из ПУ Бањалука, Приједорчанина сумњиче да је у више наврата телефоном позивао и упутио пријетње двије особе из Бањалуке.
Он је прво био на криминалистичкој обради након чега је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Тужилац ће након испитивања осумњиченог одлучити о томе да ли ће за њега затражити мјеру притвора.
Како сазнаје АТВ, запослен је у Управи за индиректно опорезивање БиХ.
Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке
