Игор Арсенић иде мјесец дана у притвор

27.11.2025
14:08
Основни суд у Бањалуци одредио је Игору Арсенићу једномјесечни притвор због пријетњи градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу, сазнаје АТВ.
Подсјећамо, Окружно јавно тужилаштво јуче је предложило да се Арсенићу одреди притвор због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
"Осумњичено лице је дана 24.11.2025.године, око 20.15. часова, на стази за рекреацију према споменику Бањ брдо, Град Бања Лука, пришао оштећеном Станивуковић Драшку градоначелнику Града Бања Лука, те му упутио пријетње да ће му угрозити живот и тијело, што је код оштећеног изазвало страх за личну безбједност и живот", наведено је јуче из ОЈТ Бањалука.
Арсенић је ухапшен прије два дана након што је Станивуковић пријавио да је нападнут на Бањ брду.
Станивуковић је рекао да му се Арсенић, током шетње на Бањ брду, унио у лице и почео да му пријети.
"Он је скинуо торбу, желио да се туче, ја сам остао миран што је најбитније", рекао је јуче Станивуковић.
