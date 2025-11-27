Logo
Кошарац: Пријатељске везе Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ

СРНА

27.11.2025

14:04

2
Кошарац: Пријатељске везе Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ
Фото: Срна

Пријатељске везе Републике Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ, већ су на добробит свих народа на овом простору, поручио је данас замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Поносни смо на везе Републике Српске и Мађарске, које јачају у сваком сегменту, првенствено на темељу пријатељског односа наших лидера Милорада Додика и Виктора Орбана. То је потврђено како јуче у Будимпешти, тако и данас у Бањалуци", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Инстаграм".

Према његовим ријечима, Српска у Мађарској има поузданог пријатеља, прворазредног партнера и стратешког савезника.

"Захваљујући национално одговорној политици и визији Милорада Додика, Виктор Орбан и мађарски званичници препознали су Српску као пријатеља и партнера на којег се могу ослонити и са којим могу сарађивати на обострано задовољство и корист", навео је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Он је изразио захвалност Мађарској на принципијелном ставу, поштовању Дејтонског споразума и међународног права, као и на пуној спремности за отворени дијалог, те подршци за очување мира и стабилности.

Паре

Занимљивости

До Нове године ова два знака улазе у најбогатији период живота

"Српска и Мађарска дијеле исте вриједности, а наша сарадња дугорочно је усмјерена на реализацију конкретних пројеката како у домену привреде, тако и у свим другим областима од заједничког интереса", нагласио је Кошарац.

Он је додао да одређене неодговорне политике из Федерације БиХ и популистичка поступања дијела тамошњих политичких представника не могу, нити ће утицати на нераскидиве везе Српске и Мађарске.

Сташа Кошарац

Коментари (2)
