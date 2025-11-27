Из сефа украли 70 хиљада марака и 22 хиљаде евра

Извор:
Полицијски службеници Одјељења за имовинске деликте, под надзором тужиоца Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, ухапсили су три мушкарца због постојања основа сумње да су 24/25. новембра извршили тешку крађу на подручју Вогошће, те из сефа у власништву физичког лица, отуђили новац у износу од 70.000 КМ и 22.000 евра, као и друге предмете.
Претресом стана на подручју Илијаша, које осумњичени користе, пронађен је дио отуђеног новца и један дио отуђених предмета.
Ухапшени су З.Ј. (1981), Е.Ј. (1983) и С.Д. (1977) из Илијаша, те су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС, након чега ће бити предати у надлежности Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, саопштено је из МУП-а КС.
