Познато стање повријеђених у пожару у хранитељској кући за старе у Зајечару

Извор:

Телеграф

27.11.2025

12:24

Фото: Pexels

У објекту који пружа услугу чувања старих особа, у Зајечару, јуче је избио пожар у којем је једна особа страдала, а двије особе су повријеђене, потврђено је Телеграфу.

Пожар је избио у подруму куће код котла за ложење.

Како незванично сазнајемо, повријеђене особе су сада добро и налазе се у другим хранитељским породицама гдје им је пружена неопходна њега.

Објекат у којем је избио пожар није Дом за старе, већ кућа у којој се пружа услуга чувања и неге старих и болесних лица, али без званичне дозволе за рад, а преминула особа није била корисник Центра за социјални рад.

Свијет

Са тржишта ЕУ уклоњено 16,6 милиона пакета штетних играчака

Лица која су посредством Центра била на породичном смештају који се налазио у овом објекту су у добром стању, без икаквих повреда, преузета су од стране Центра и збринута у другом породичном смјештају за социјални рад, пише Телеграф.

