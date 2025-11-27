Познато стање повријеђених у пожару у хранитељској кући за старе у Зајечару

Извор:
У објекту који пружа услугу чувања старих особа, у Зајечару, јуче је избио пожар у којем је једна особа страдала, а двије особе су повријеђене, потврђено је Телеграфу.
Пожар је избио у подруму куће код котла за ложење.
Како незванично сазнајемо, повријеђене особе су сада добро и налазе се у другим хранитељским породицама гдје им је пружена неопходна њега.
Објекат у којем је избио пожар није Дом за старе, већ кућа у којој се пружа услуга чувања и неге старих и болесних лица, али без званичне дозволе за рад, а преминула особа није била корисник Центра за социјални рад.
Лица која су посредством Центра била на породичном смештају који се налазио у овом објекту су у добром стању, без икаквих повреда, преузета су од стране Центра и збринута у другом породичном смјештају за социјални рад, пише Телеграф.
