Пожар и у дому за старе у Србији: Страдала једна особа

Једно лице смртно је страдало у док су двије особе повријеђене у пожару који је у сриједу, 26. новембра, око 17 сати избио у Шавничкој улици број 10 у Зајечару.
Према незваничним информацијама, пожар је избио у објекту пружане услуге чувања старих, али без дозволе за рад.
По ријечима ватрогасаца, пожар је избио у подруму код котла за ложење.
Према неким наводима, у тој кући већ дуже вријеме не пружају услуге чувања и његе старијих и болесних лица, али без званичне дозволе за рад, пише локални портал Замедиа.
Огласио се Центар за социјални рад
Тим поводом огласио се Центар за социјални рад у Зајечару, а саопштење преносимо у цјелости.
"Центар за социјални рад у Зајечару обавештава јавност да је упознат са наведеним случајем, као и да преминуло лице није било корисник Центра. Лица која су посредством овог Центра била на породичном смештају који се налазио у овом објекту су у добром стању, без икаквих повреда, преузета су од стране Центра и збринута у другом породичном смештају, у другој хранитељској породици за одрасла и стара лица. Наведени објекат се налази у приватном власништву, исти не представља установу социјалне заштите и истим објектом не руководи Центар за социјални рад у Зајечару", стоји у саопштењу.
ПУ Зајечар ради на прикупљању свих потребних доказа и информација након чега ће бити обавештена јавност, саопштили су из ПУ Зајечар, преноси Телеграф.
Подсјетимо да је почетком новембра у разорном пожару у Дому пензионера у Тузли смртно страдало 17 особа.
