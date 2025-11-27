Убица Алдине Јахић пред судом: Негирао оптужбе за угрожавање безбјености

27.11.2025
11:33
Коментари:0
Анис Калајџић (33) из Мостара осумњичен за тешко убиство Алдине Јахић (33) из Калесије данас је, након 11 дана од тог стравичног догађаја из притворске јединице Казнено-поправног завода (КПЗ) Мостар доведен у Општински суд у Мостару ради изјашњења о кривици за други поступак који се против њега води пред овим судом.
Он је оптужен да је починио продужено кривично дјело Угрожавање безбједности.
Њега је у јануару ове године за то пријавила једна дјевојка из Мостара, а након проведене истраге, Тужилаштво ХНК је подигло оптужницу коју је Општински суд у Мостару потврдио у цијелости 15.маја.
У пратњи свог адвоката, Нермина Диздара, Калајџић се пред суткињом за претходно саслушање, Елмом Брчић-Рожајац изјаснио да није крив за дјело које му се ставља на терет. Устврдио је да је разумио оптужницу, али и да је доброг здравственог стања.
Претходно је поступајућа тужитељка Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, Наташа Зломислић изјавила да одустаје од казненог налога за изрицање условне пресуде.
Практично, тужитељка је повукла приједлог да се Калајџићу изрекне предложена условна пресуда, с обзиром на то да се, навела је, оптужени Калајџић основано сумњичи да је починио више тешких кривичних дјела због чега му је одређен притвор.
Навела је да у цијелости остаје код потврђене оптужнице. Одбрана је истакла да одлуку о томе оставља суду. У коначници, суд је прихватио приједлог Тужилаштва ХНК.
Калајџић је, подсјетимо, пуцњем из пиштоља у недјељу, 16.новембра око 18 сати усмртио Јахић .
Уз КД „Тешко убиство женске особе“ на терет му се ставља да је у стицају починио и КД „Неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје“ из Закона о оружју и стрељиву ХНК.
