Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Извор:
АТВ
27.11.2025
11:19
Коментари:7
Република Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да
Додик је захвалио Орбану и Сијарту што су препознали да Република Српска води уравнотежену и прихватљиву политику.
"Ово је најбоља сарадња које су икада имали Мађарска, Србија и Република Српска. Захвалан сам премијеру Мађарске Виктору Орбану и министру иностраних послова ове земље Петеру Сијарту што су нас примијетили и стали уз нас, чули наш глас, препознали нас и разговарали са нама", рекао је Додик након свечаности на којој је Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
Република Српска
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске
Он је нагласио да ће одлична сарадња Републике Српске и Мађарске у свим областима бити настављена.
Додик је честитао Сијарту на почасном докторату.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин уручио је данас почасни докторат министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да универзитетске почасне докторате добијају посебне и надарене личности, а један од њих јесте министар иностраних послова Мађарске Петер Сијарто.
"Веома смо поносни на све што смо учинили и на сарадњу Републике Српске и Мађарске. Молим вас да понесете најбоље сјећање на овај дан, јер желимо да га памте. Почасне докторате Универзитета у Бањалуци добило је 14 људи што говори да се не уручују олако", рекао је Додик на конференцији за новинаре након свечаности на којој Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
Он каже да Сијарто у свом раду користи све што је потребно да би био успјешан.
"Хвала Мађарској за подршку и став да се у званичном Бриселу треба разговарати са људима, а не о људима. То је и став Републике Српске!", поручио је Додик.
Он је нагласио да је Република Српска веома поносна што је за пријатеља има човјека као што је Сијарто.
"Наставићемо реализацију значајних пројеката. Биће врхунска подршка за 50 студената из Републике Српске који ће студирати у Мађарској. Многи студенти из Европе одлазе да студирају у Мађарску, јер се у овој земљи баштине традиционалне вриједности – нација, држава, породица и вјера", рекао је Додик.
Он је напоменуо да у Мађарској нема миграната и оних који разарају структуру државе.
"То је одговорна политика Владе Мађарске коју предводе мађарски премијер Виктор Орбан и Сијарто. Република Српска зна шта је неправда и зато сам поносан на мађарске пријатеље који су издржали све", нагласио је Додик.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је борба министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта за суверенитет европских народа, против бирократизоване и наметнуте политике, иста борби коју води и Република Српска.
"У Бањалуци дочекујемо истинског партнера Републике Српске - министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је навео да је Мађарска доказ да држава може бити велики политички играч кад има јасне принципе.
"Зато нам је част што Универзитет у Бањалуци данас додјељује почасни докторат једном од најпрепознатљивијих европских дипломата! Добро дошао, драги пријатељу", поручио је Додик.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин уручио је данас почасни докторат министру иностраних послова и трговине Мађарске Петеру Сијарту.
Република Српска
3 ч0
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Економија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму