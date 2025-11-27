У Словенији ступа на снагу тзв. Шутаров закон

Извор:
Закон о хитним мјерама за обезбјеђивање јавне безбједности, односно тзв. Шутаров закон, ступа данас на снагу, а он, између осталог предвиђа да полиција, до доношења системског закона, може без судског налога да уђе у стан, друге просторије или возило и по потреби обави преглед, али не и претрес, као и да, ако је потребно може да уђе и примјеном силе.
Како преноси Телевизија Словенија, Закон утиче на области кривичног, судског, социјалног и другог законодавства и њиме се ситна крађа и оштећење туђе имовине мијењају из кривичних дјела у прекршаје.
Гајанин: Почаствовани добрим односима Српске и Мађарске
Шутаров закон доноси нова овлаштења словеначкој полицији на безбједносно ризичним подручјима, укључујући кориштење техничких средстава за фотографисање, аудио и видео снимање у ситуацијама када је угрожен живот људи, имовина или постоји вјероватноћа такве угрожености, преноси Радио-телевизија Словеније.
Безбједносно ризично подручје одређује директор полицијске управе или генерални директор полиције, на основу објективних и провјерљивих показатеља, попут стопе криминалитета.
Надзор се одређује писаним налогом, по правилу на период не дужи од три мјесеца.
Признање бањалучкој туристичкој организацији на сајму у Новом Саду
Полиција је дужна да налог у року од 24 сата упути истражном судији окружног суда, који може да га потврди или поништи.
Генерални директор словеначке Полиције Дамјан Петрич најавио је да ће прво безбједносно ризично подручје ускоро бити проглашено.
Пропис доноси и више казне за насилништво, поједностављује привремено одузимање имовине, извршење над новчаним социјалним примањима и предвиђа посебне мјере у случајевима малољетних родитеља.
Шутаров закон уводи и промјене код мањих кривичних дјела - мале крађе и оштећење туђе ствари више неће бити кривична дјела, већ прекршаји.
Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени
- Сви отворени поступци за ова кривична дјела биће обустављени пред судовима, а неријешене кривичне пријаве тужилаштва мораће да одбаце. То значи масовну декриминализацију и немогућност санкционисања повратника, што је супротно циљу законодавца - изјавила је генерална државна тужитељка Катарина Бергант.
Претходно је, 18. новембра, словеначки парламент одобрио закон, који према наводима критичара и медија, третира цијелу ромску мањину "као безбједносну пријетњу", а полицији додјељује овлашћења за рације и надзор пребивалишта у тзв. означеним подручјима безбједносног ризика
Такозвани Шутаров закон, назван по Алешу Шутару, који је убијен у сукобу са 21-годишњим Ромом када је дошао у ноћни клуб након позива у помоћ који је добио од свог сина.
Овај прошломјесечни инцидент са смртним исходом испред клуба Локалпатриот у Новом Месту на југу Словеније довео је до великих уличних протеста, распоређивања полиције у ромским насељима и оставке два министра.
Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској
Премијер Словеније Роберт Голоб из Слободарске партије, странке лијевог центра, обећао је нове, снажније безбједносне мјере које је описао као потез који није уперен против одређене етничке групе већ против самог криминала.
