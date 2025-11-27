Logo
За рушење ''Вјесника'' потребне стотине килограма експлозива: Објекат ће нестати за мање од 30 секунди

СРНА

27.11.2025

Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Небодер "Вјесника" у Загребу биће срушен за неколико седмица и највјеројатније ће бити миниран, за шта су потребне стотине килограма експлозива, рекао је професор Рударско-геолошко-нафтног факултета у Загребу Марио Добриловић.

Добриловић је навео да прије тога мора бити израђен пројект за рушење зграде која је изгорјела у пожару.

Он је навео да је у свакодневном контакту с Министарством просторног уређења, градитељства и државне имовине, те да још нису добили коначну одлуку с којом методом ће се небодер рушити, али да је након прегледа стања истакао како је минирање најбоље рјешење.

"За потребе минирања говоримо о неколико стотина килограма експлозива", изјавио је Добриловић хрватским медијима, додајући да само рушење траје неколико десетака секунди, највише до пола минуте.

Он је навео да се не очекују посебне мјере евакуације, а да ће полиција дати јасна упутства станарима у околини.

Што се тиче штете на осталим објектима унутар комплекса "Вјесника", Добриловић је рекао да ће дио анекса страдати, а дио остати сачуван као што су Прес центар и штампарија.

За изазивање пожара у згради "Вјесника", који је избио у понедјељак, 17. новембра, осумњичена су двојица осамнаестогодишњака.

Хрватска

Коментари (0)
