Путин стигао на самит ОДКБ

Извор:
Sputnjik
27.11.2025
07:42
Руски предсједник Владимир Путин стигао је у предсједничку резиденцију у Бишкеку на самит Организације договора о колективној безбједности.
Путина је дочекао предсједник Киргизије Садир Жапаров, након чега ће услиједити сједница Савјета колективне безбједности ОДКБ у уском, као и у проширеном формату.
Путин ће говорити о приоритетним правцима предсједавања Русије организацији.
Очекује се да ће руски предсједник учествовати у церемонији потписивања завршних докумената, послије чега ће се обратити новинарима.
Претходно, на састанку шефова Министарстава спољних послова, Министарства одбране и Комитета секретара Савјета безбједности ОДКБ-а, донесене су одлуке о више од 40 питања усмјерених на унапређење војне компоненте организације, саопштило је Министарство одбране Бјелорусије.
ОДКБ се састоји од шест земаља: Русије, Јерменије, Бјелорусије, Казахстана, Киргизије и Таџикистана. Руски лидер борави у Киргизији од 25. до 27. новембра.
