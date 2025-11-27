Logo
Large banner

Путин стигао на самит ОДКБ

Извор:

Sputnjik

27.11.2025

07:42

Коментари:

0
Путин стигао на самит ОДКБ
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин стигао је у предсједничку резиденцију у Бишкеку на самит Организације договора о колективној безбједности.

Путина је дочекао предсједник Киргизије Садир Жапаров, након чега ће услиједити сједница Савјета колективне безбједности ОДКБ у уском, као и у проширеном формату.

Мис универзума-27112025

Свијет

Челни људи Мис Универзума под истрагом због дроге, оружја и преваре

Путин ће говорити о приоритетним правцима предсједавања Русије организацији.

Очекује се да ће руски предсједник учествовати у церемонији потписивања завршних докумената, послије чега ће се обратити новинарима.

Претходно, на састанку шефова Министарстава спољних послова, Министарства одбране и Комитета секретара Савјета безбједности ОДКБ-а, донесене су одлуке о више од 40 питања усмјерених на унапређење војне компоненте организације, саопштило је Министарство одбране Бјелорусије.

Црна рупа

Наука и технологија

Пронађени први директни докази о постојању тамне материје

ОДКБ се састоји од шест земаља: Русије, Јерменије, Бјелорусије, Казахстана, Киргизије и Таџикистана. Руски лидер борави у Киргизији од 25. до 27. новембра.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Свијет

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

7 ч

0
Минић: Српска има институционални одговор

Република Српска

Минић: Српска има институционални одговор

7 ч

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Друштво

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

7 ч

0

Више из рубрике

Мис универзума

Свијет

Челни људи Мис Универзума под истрагом због дроге, оружја и преваре

7 ч

0
Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Свијет

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

7 ч

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Свијет

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

7 ч

0
Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

Свијет

Небодери и даље горе: Страдале најмање 44 особе, стотине се води као нестало

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner