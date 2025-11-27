Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Извор:
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону, Рахманулах Лаканвал (29), служио је заједно са америчким војницима у Авганистану прије него што је 2021. године дошао у Сједињене Америчке Државе, потврдио је његов рођак.
Лаканвал је, према његовим ријечима, провео 10 година у авганистанској војсци, дијелом и у бази у Кандахару, гдје је подржавао америчке специјалне снаге, пише Ен-Би-Си.
Рођак је истакао да "не може да вјерује" да би Лаканвал могао да почини напад.
Према четворици високих полицијских званичника упознатих са истрагом, Лаканвал је у сриједу око 14.15 часова отворио ватру недалеко од Бијеле куће, тешко ранивши два припадника Националне гарде који су били у патроли.
Осумњичени је у пуцњави рањен и налази се у болници. Званичници наводе да је у питању била циљана пуцњава.
Рођак је рекао да је Лаканвал у САД стигао у септембру 2021. године, пет мјесеци након повлачења америчких трупа из Авганистана. Живио је у Белингему, у савезној држави Вашингтон, са супругом и петоро дјеце. Рођак је рекао да са Лаканвалом није разговарао неколико мјесеци.
Посљедњи пут када су разговарали Лаканвал је радио за Амазон и Амазон Флекс. Компанија није одговорила на захтјев за коментар.
Министарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем навела је да је осумњичени у САД ушао у оквиру операције "Добродошли савезници", програма администрације бившег америчког предсједника Џоа Бајдена за релокацију рањивих Авганистанаца и оних који су сарађивали са америчким снагама.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да нападач мора да "плати највећу могућу цијену" и позвао је на поновно испитивање свих Авганистанаца који су ушли у САД током Бајденове администрације.
Организација "АфганЕвак" саопштила је да авганистански савезнички кадрови пролазе кроз ригорозне безбједносне провјере и да "изоловани насилни чин једне особе не може да дефинише цијелу заједницу".
Касно синоћ, Служба за држављанство и имиграцију САД обуставила је обраду свих имиграционих захтјева везаних за авганистанске држављане док се не спроведе додатна ревизија безбједносних процедура.
Двоје припадника Националне гарде који су упуцани испред Бијеле куће још су живи, али су у критичном стању, рекао је синоћ на конференцији за новинаре начелник вашингтонске полиције Џеф Керол.
