Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Извор:

Танјуг

27.11.2025

07:25

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону, Рахманулах Лаканвал (29), служио је заједно са америчким војницима у Авганистану прије него што је 2021. године дошао у Сједињене Америчке Државе, потврдио је његов рођак.

Лаканвал је, према његовим ријечима, провео 10 година у авганистанској војсци, дијелом и у бази у Кандахару, гдје је подржавао америчке специјалне снаге, пише Ен-Би-Си.

tramp 3

Свијет

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Рођак је истакао да "не може да вјерује" да би Лаканвал могао да почини напад.

Према четворици високих полицијских званичника упознатих са истрагом, Лаканвал је у сриједу око 14.15 часова отворио ватру недалеко од Бијеле куће, тешко ранивши два припадника Националне гарде који су били у патроли.

Осумњичени је у пуцњави рањен и налази се у болници. Званичници наводе да је у питању била циљана пуцњава.

Рођак је рекао да је Лаканвал у САД стигао у септембру 2021. године, пет мјесеци након повлачења америчких трупа из Авганистана. Живио је у Белингему, у савезној држави Вашингтон, са супругом и петоро дјеце. Рођак је рекао да са Лаканвалом није разговарао неколико мјесеци.

Посљедњи пут када су разговарали Лаканвал је радио за Амазон и Амазон Флекс. Компанија није одговорила на захтјев за коментар.

национална гарда пуцњава

Свијет

Убијена два припадника Националне гарде!

Министарка за унутрашњу безбједност Кристи Ноем навела је да је осумњичени у САД ушао у оквиру операције "Добродошли савезници", програма администрације бившег америчког предсједника Џоа Бајдена за релокацију рањивих Авганистанаца и оних који су сарађивали са америчким снагама.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да нападач мора да "плати највећу могућу цијену" и позвао је на поновно испитивање свих Авганистанаца који су ушли у САД током Бајденове администрације.

Организација "АфганЕвак" саопштила је да авганистански савезнички кадрови пролазе кроз ригорозне безбједносне провјере и да "изоловани насилни чин једне особе не може да дефинише цијелу заједницу".

Касно синоћ, Служба за држављанство и имиграцију САД обуставила је обраду свих имиграционих захтјева везаних за авганистанске држављане док се не спроведе додатна ревизија безбједносних процедура.

снијег пахуље

Друштво

Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Двоје припадника Националне гарде који су упуцани испред Бијеле куће још су живи, али су у критичном стању, рекао је синоћ на конференцији за новинаре начелник вашингтонске полиције Џеф Керол.

Коментари (0)
