Logo
Large banner

Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Извор:

Курир

27.11.2025

07:03

Коментари:

0
Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Филипу, ђакону из Кесарије (данашња Палестина) који је цијелог живота проповиједао хришћанство и описмењавао све оне који су жељели учити, без обзира на вјеру и националност.

Сачувао га Бог својим чудесима

Свети апостол Филип је родом из Витсаиде крај језера Галилејског. Проповиједао је Јеванђеље у Азији и у Грчкој, гдје су Јевреји хтјели да га убију, међутим, Бог га је спасао својим чудесима.

Према предању, архијереј јеврејски који је покушао да убије Филипа, одједном је ослијепио и поцрнио.

Страдао је у 86. години тако што су га, заједно са Вартоломејем, безбожници разапели на дрво. Људи су одмах потрчали да их спасу, али је само Вратоломеј успио да преживи, док је Филип издахнуо. Његове мошти су касније пренијете у Рим.

На овај дан припремите богату трпезу за укућане

Према старим народним веровањима на овај дан треба да припремите богату вечеру и једете са укућанима.

Подијели:

Тагови:

православље

vjera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

Свијет

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон

15 ч

0
Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

Фудбал

Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

15 ч

0
Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде

Хроника

Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде

15 ч

0
Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

Сцена

Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

15 ч

0

Више из рубрике

"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

Друштво

"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

16 ч

0
Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

Друштво

Након обилних падавина: Водостај ријеке Уне расте

18 ч

0
Одржана Конференција туризам - покретач економског развоја

Друштво

Одржана Конференција туризам - покретач економског развоја

18 ч

0
Коначно се пуни Билећко језеро

Друштво

Коначно се пуни Билећко језеро

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner