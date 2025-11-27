Данас вјерници са укућанима треба да испоштују један обичај

Извор:
Курир
27.11.2025
07:03
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају празник посвећен Светом апостолу Филипу, ђакону из Кесарије (данашња Палестина) који је цијелог живота проповиједао хришћанство и описмењавао све оне који су жељели учити, без обзира на вјеру и националност.
Свети апостол Филип је родом из Витсаиде крај језера Галилејског. Проповиједао је Јеванђеље у Азији и у Грчкој, гдје су Јевреји хтјели да га убију, међутим, Бог га је спасао својим чудесима.
Према предању, архијереј јеврејски који је покушао да убије Филипа, одједном је ослијепио и поцрнио.
Страдао је у 86. години тако што су га, заједно са Вартоломејем, безбожници разапели на дрво. Људи су одмах потрчали да их спасу, али је само Вратоломеј успио да преживи, док је Филип издахнуо. Његове мошти су касније пренијете у Рим.
Према старим народним веровањима на овај дан треба да припремите богату вечеру и једете са укућанима.
