"Полажу вијенце Изетбеговићу, па славе ЗАВНОБиХ чији га је систем два пута осудио"

Историчар Предраг Лозо у емисији АТВ-а "Битно" истакао је бошњачки апсурд у којем њихове елите обиљежавају ЗАВНОБиХ, након чега полажу вијенце Алији Изетбеговићу којег је систем ЗАВНОБиХ-а два пута осудио.
"Година 1941. представљала је за Србе годину библијског карактера. У оквиру НДХ системски је уништаван један народ. Он је масовно ушао у устанак без икакве организације Комунистичке партије Југославије. Они приликом раздора устаничког покрета покушавају да преузму иницијативу и распореде кадрове како би се приказала колико-толико једнакост кадрова на терену, што се никада није остварило до краја рата", каже Лозо.
Он подсјећа да је више од 60 одсто припадника партизанског покрета чинио српски народ.
"Састав вијећника ЗАВНОБиХ-а, гдје Срби имају дупло више својих представника него што други имају удјела показује. Ти представници који су бирани у ЗАВНОБиХ, нису имали народни легитимитет. То су били делегати КПЈ и тако се покушала приказати вјештачка равноправност. Она ни тада, ни никада није била на терену јединица ослободилачке војске. Срби су били највећи чинилац те војске и изнијели су оба антифашистичка покрета у оквиру Другог свјетског рата", каже Лозо.
Подсјећа и да су 78 одсто жртава у НОВ са територије БиХ били Срби.
"Тај систем је грађен на причи о братску и јединству. Међутим, и у таквом окружењу могли су се пронаћи подаци који јасно говоре. У војној енциклопедији Југославији јасно се говори ко је дигао устанак на територији НДХ. Дигао га је српски народ", каже Лозо.
Он истиче да постоји динамика након капитулације Италије гдје прилази одређен број бораца који су били или не ангажовани или у јединицама НДХ у јединице партизанског покрета.
"Не можемо ЗАВНОБиХ и АВНОЈ посматрати иван контекста Другог свјетског рата. То је посебан начин посматрања и политичке злоупотребе када се посматра из данашње перспективе. Данас бошњачке елите обиљежавају ЗАВНОБиХ, да ли то значи да обиљежавају и систем који је два пута осудио Алију Изетбеговића за нарушавање система који је успоставио ЗАВНОБиХ, па иду на Коваче и полажу вијенце на гроб Алије Изетбеговића који је два пута осуђен од система који је успоставио ЗАВНОБиХ", каже Лозо и поручује да је то идентитетски апсурд који је тешко објаснити.
"Историја је показала да они који се данас позивају на ЗАВНОБиХ почетком деведесетих су рушили Југославију и АВНОЈ и контекст у којем је ЗАВНОБиХ настао. Када се говори о обнављању државности БиХ унутар АВНОЈ-а, то је само државност која се наводила касније у неким документима само у оквиру Југославије. Без АВНОЈ-а не постоји ни ЗАВНОБиХ, ни БиХ као самостална држава. И та Социјалистичка република БиХ која је наново створена, нема никакав континуитет са средњовијековном Босном и другим облицима организације који се покушавају вјештачки успоставити од бошњачких елита. То је нешто што се назива селективност избора одређених симбола из прошлости. Производња континутитета који нису постојали и у суштини говоре о идентитетско хипокризији друштва. Не можете никоме забранити да нешто слави и обиљежава, али можемо им забранити сталним изношењем чињеница да се радикално искривљује контекст Другог свјетског рата и геноцида над Србима у НДХ који је одредио и оно што Република Српска данас јесте - највећи заштитник Срба на овим просторима", каже Лозо.
