Топљењe снијега и обилне падавине направиле проблем: Поплаве и клизиште у општини Језеро

Аутор:

Теодора Беговић

26.11.2025

19:39

Фото: АТВ

Нагло топљењe снијега и обилне падавине довеле су до пораста водостаја ријека. У Републици Српској, најгора ситуација је у општини Језеро.

Изливање ријека Јошавке и Пливе угрозило је више домаћинстава. Поред поплава које су погодиле општину Језеро, појавило се и клизиште, површине од 2,5 метара, које угрожава локални пут у селу Перућица.

"Усљед великих падавина и брзог топљења снијежног покривача, дошло је до излијевања ријека Јошавке и Пливе из корита. Улица 21. новембра код амбуланте је потпуно затворена. Кретање на регионалном и магистралном путу М5 је успорено и отежано и одвија се у једној траци. На територији општине језеро више домаћинстава је угрожено", каже Немања Савић, Цивилна заштита општине Језеро

Ниво Врбаса у Делибашином селу јутрос је износио 330 центиметара, те је тиме премашио коту редовне одбране од поплава. Из Цивилне заштите истичу да нема мјеста паници јер су падавине престале и не очекује се даљи раст, а надлежне службе прате ситуацију и у сталном су контакту са представницима ХЕ Бочац.

"Највећа предност је језеро Бочац било читаво љето константно на минимуму, па су успјели да амортизују читав удар. Током ноћи било је великих дотока воде у хидроцентралу, по 300 кубика воде је долазило. Хидроцентрала ради на свом максимуму, 40 кубика је константан проток, било је тако током читаве ноћи, а биће и преко дана, како би се устабилило језеро на Бочцу", каже Драган Бабић, шеф Одсјека цивилне заштите града Бања Лука.

На подручју града Приједора у протекла 24 часа пало је око 50 литара кише по метру квадратном, што је утицало на пораст водостаја ријеке Сане. Према подацима надлежних служби, тренутни водостај износи 361 цм и биљежи благи пад. Ситуација на терену се разликује, у горњем току ријеке Сане, у Горњем и Доњем Рибнику водостај опада док у Санском Мосту и Оштрој Луци расте.

"Наша прогноза је да не би требало бити проблема са изливањем ријеке Сане из корита. Овом приликом хоћу да напоменем да због неодговорних грађана који бацају смеће, што на својим њивама, што у ријеку Сану, на подручју града Приједор задржала се већа количина смећа. О томе су упознати надлежни органи који ће приступити рјешавању наведеног проблема", каже Мирослав Крнета, шеф Одсјека цивилне заштите града Приједор.

Нема разлога за бригу, поручују из ХМЗ-а. У наредна два дана не очекују се значајније падавине, тако да неће бити утицаја на повећање водостаја ријека.

Ситуација је стабилна у Републици Српској. Ријеке су у коритима, а водостаји у горњим токовима су у опадању или стагнацији. Тренутно ниједна квота редовне одбране од поплава није превазиђена. Надлежни поручују да нема мјеста паници јер се падавине не очекују.

Општина Језеро

Поплаве

клизиште

