Језив злочин: Мушкарац убио синове, сестру и супругу

Извор:

СРНА

26.11.2025

20:39

Коментари:

0
Шездесеттрогодишњи мушкарац убио је два сина, сестру и супругу на три различите локације у Њемачкој, а потом извршио самоубиство.

Вјерује се да је нападач прво убио синове од 27 и 29 година у општини Санкт Јохан, а потом сестру, стару 60 година, у њеном стану у Ројтлингу, пише "Дејли мејл".

Затим је пуцао у супругу, стару 57 година, у њиховој кући у граду Пфулингену, а потом извршио самоубиство.

Вјерује се да његова супруга није биолошка мајка његова два сина.

Локални медији јављају да је нападач био ловац и да се утврђује да ли је легално посједовао оружје које је пронађено поред њега.

Из полиција наводе да нема назнака да је трећа страна умијешана у злочин и да је истрага у току.

Убиство

