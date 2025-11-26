Језив злочин: Мушкарац убио синове, сестру и супругу

Извор:
Шездесеттрогодишњи мушкарац убио је два сина, сестру и супругу на три различите локације у Њемачкој, а потом извршио самоубиство.
Вјерује се да је нападач прво убио синове од 27 и 29 година у општини Санкт Јохан, а потом сестру, стару 60 година, у њеном стану у Ројтлингу, пише "Дејли мејл".
Затим је пуцао у супругу, стару 57 година, у њиховој кући у граду Пфулингену, а потом извршио самоубиство.
Вјерује се да његова супруга није биолошка мајка његова два сина.
Локални медији јављају да је нападач био ловац и да се утврђује да ли је легално посједовао оружје које је пронађено поред њега.
Из полиција наводе да нема назнака да је трећа страна умијешана у злочин и да је истрага у току.
