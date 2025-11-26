Logo
Русија потврдила: Специјални изасланик САД долази у Москву

Високи званичник Кремља Јуриј Ушаков потврдио је данас да ће специјални изасланик САД за мировне мисије Стив Виткоф посетити Москву сљедеће недјеље да би разговарао о рјешењу за рат у Украјини.

Ушаков, савјетник руског предсједника Владимира Путина за спољне послове, тврдио је да званичници Кремља још нису видјели амерички мировни предлог иако су представници Сједињених Држава, Русије и Украјине разговарали раније овог недјеље о томе у Абу Дабију.

"У контакту смо, укључујући и путем телефона, али нико још није сео за сто и детаљно разговарао о томе. То се није догодило", рекао је Ушаков руским државним медијима.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп најављује: Виткоф са Путином, Дрискол са Украјинцима

Украјински званичници нису потврдили да ли ће амерички министар одбране Ден Дрискола који је посљедњих недјеља имао значајну улогу у мировним напорима, бити у Кијеву наредних дана, како је јуче изјавио амерички предсједник Доналд Трамп.

Трампов план за окончање рата је процурио у медије прошле недјеље, али у различитим верзијама које је покренуо низ дипломатских маневара. Првобитна верзија је дјеловала више наклоњена руским захтјевима.

Стив Виткоф

Русија

