Државни удар у Гвинеји Бисао: Војска прогласила потпуну контролу над земљом

Извор:

Спутник Србија

26.11.2025

17:47

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Војска у Гвинеји Бисао је прогласила пуну контролу над земљом након пуча.

Према њиховим ријечима, „обуставља се изборни процес“ у земљи у којој су општи избори одржани 23. новембра, и потпуно се затварају границе.

Предсједник те земље Умару Сисоко Ембало изјавио је раније да је око поднева ухапшен у свом кабинету у предсједничкој палати.

Како је рекао за локални лист "Jeune Afrique", заједно са њим су ухапшени и начелник Генералштаба, генерал Биаге На Нтан, замјеник начелника Генералштаба, генерал Мамаду Туре, као и министар унутрашњих послова Ботче Канде.

Ембало је навео да према његовим сазнањима није примјењена сила над ухапшеним званичницима, а за организовање пуча оптужио је команданта копнене војске.

Због напете ситуације у главном граду, стижу противречни извјештаји о статусу предсједника Гвинеје Бисао, по том питању нема јасних информација, саопштила је руска амбасада у земљи за Спутњик.

„У вези са предсједником стижу противречни извјештаји из различитих извора“, саопштила је амбасада.

У амбасади су додали да су наоружани људи у униформама заузели зграду Централне изборне комисије земље.

Током дана су се чули пуцњи у близини предсједничке палате и сједишта изборне комисије, док су на главним прилазима згради предсједништва примјећене наоружане војне патроле.

Напетости су ексалирале свега три дана након одржаних предсједничких избора 23. новембра, на којима је актуелни шеф државе тврдио да је побиједио већ у првом кругу са 65 одсто гласова.

Званични резултати требало је да буду објављени у четвртак, а и власт и опозиција су посљедњих сати међусобно проглашавале побједу.

Избори су протекли углавном мирно, али без учешћа главног опозиционог лидера Домингоса Симоеша Переире, коме није дозвољено да се кандидује. Његова странка ПАИГЦ пружила је подршку Ембаловом главном ривалу, Фернанду Дијасу да Кости.

