Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан

26.11.2025
Амбасада Кине у Токију поново је упозорила кинеске грађане да не посјећују Јапан након напада и непријатностима које су држављани Кине доживјели током посљедњих дана.
Амбасада је у саопштењу на друштвеним мрежама савјетовала Кинезима који су већ у Јапану да појачају мјере предострожности.
У саопштењу из Амбасаде указано и на податке о повећању насилних кривичних дјела у Јапану током посљедњих неколико година.
Кина је први пут упозорила своје грађане да не путују у Јапан 14. новембра поводом најгорег дипломатског спора између ове двије земље у посљедњих неколико година.
Спор је настао након што је јапански премијер Санае Такаичи рекла да би напад Кине на Тајван могао да изазове војни одговор Токија.
