Logo
Large banner

Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан

Извор:

Агенције

26.11.2025

17:02

Коментари:

0
Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан
Фото: Pixabay

Амбасада Кине у Токију поново је упозорила кинеске грађане да не посјећују Јапан након напада и непријатностима које су држављани Кине доживјели током посљедњих дана.

Амбасада је у саопштењу на друштвеним мрежама савјетовала Кинезима који су већ у Јапану да појачају мјере предострожности.

У саопштењу из Амбасаде указано и на податке о повећању насилних кривичних дјела у Јапану током посљедњих неколико година.

Кина је први пут упозорила своје грађане да не путују у Јапан 14. новембра поводом најгорег дипломатског спора између ове двије земље у посљедњих неколико година.

Спор је настао након што је јапански премијер Санае Такаичи рекла да би напад Кине на Тајван могао да изазове војни одговор Токија.

Подијели:

Тагови:

Кина

Japan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Свијет

ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

22 ч

0
Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

Свијет

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања

22 ч

0
ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

Свијет

ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

22 ч

0
Потврђена пресуда Саркозију

Свијет

Потврђена пресуда Саркозију

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner