Потврђена пресуда Саркозију

Извор:

Б92

26.11.2025

15:52

Потврђена пресуда Саркозију
Фото: Tanjug / AP

Касациони суд Француске потврдио је данас пресуду некадашњем председнику те земље Николи Саркозију за незаконито финансирање кампање, након што је недавно био затворен скоро мјесец дана због одвојеног случаја.

Саркози је уложио жабу на пресуду из 2024. године за незаконито финансирање кампање за реизбор на изборима 2012. године, а у којој му је изречена једногодишња затворска казна.

Та казна скраћена је за шест мјесеци, и остатак може да буде одслужен на друге начине, попут кућног притвора уз ношење надзорне наногице.

Саркози је 25. септембра осуђен на пет година затвора пошто је проглашен кривим за криминалну завјеру у случају повезаним са више милиона евра из илегалних фондова убијеног либијског лидера, пуковника Муамера Гадафија.

Након што је провео три недјеље у затвору Санте, пуштен је 10. новембра, пошто је жалбени суд у Паризу прихватио његов захтјев за ослобађање.

Бивши предсједник Француске је под судским надзором, уз забрану контакта са другим оптуженима и свједоцима у предмету у којем се и даље терети.

Такође му је забрањен контакт са француским министром правде Жералом Дарманеном.

Суђење по жалби биће одржано од 16. марта до 3. јуна.

Nikola Sarkozi

