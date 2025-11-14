Саркози пуштен из затвора, ухваћен како џогира улицама Париза

Извор:
Жалба бившег француског предсједника Николе Саркозија на пресуду за криминалну завјеру због илегалног финансирања његове предсједничке кампање из 2007. године, биће разматрана од 16. марта до 3. јуна, саопштио је париски апелациони суд.
Саркози, који је ове недјеље пуштен из затвора након одлуке да казну не мора да служи до окончања жалбеног поступка, покушава да поништи петогодишњу казну изречену у септембру, пренио је Ројтерс.
''Истина ће побиједити. То је чињеница којој нас живот учи'' поручио је бивши предсједник на платформи Икс по повратку кући.
Николу Саркозија је суд раније прогласио кривим за завјеру ради примања новца од тадашњег либијског лидера Муамера ел Гадафија, чиме је финансирао своју предсједничку кампању.
На друштвеним мрежама појавио се снимак Саркозија како трчи улицама Париза након што је пуштен из затвора.
