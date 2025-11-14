Logo
Америчка ТВ звијезда подвргнута другој операцији мозга у шест мјесеци

Извор:

Кликс

14.11.2025

16:41

Коментари:

0
Америчка ТВ звијезда подвргнута другој операцији мозга у шест мјесеци
Фото: Инстаграм/tylerhenrymedium

Славна америчка ТВ звијезда Тyлер Хенрy прошао је кроз своју другу операцију мозга у 2025. години, саопштио је његов супруг Клинт Годвин.

Операција је била неопходна због поновне појаве цисте која је показивала знакове отицања.

Годвин је на Инстаграму објаснио да је Тyлер већ у мају ове године подвргнут операцији уклањања цисте која се налазила у мозгу, док је прва хитна операција изведена непосредно након његовог 18. рођендана 2014. године.

"Током протеклог мјесеца симптоми отицања су се полако вратили, па је Тyлеров медицински тим одлучио да је нова операција најбоља опција", написао је Годвин.

Тyлер Хенрy је познат по емисијама попут The Hollywood Medium и Live From the Other Side. Након операције у мају ове године отворено је говорио о свом здравственом стању. Подијелио је фотографију из болничког кревета и написао да је операција била успјешна, похваливши медицинско особље и изражавајући захвалност што је окружен породицом.

Хенрy је тада навео да је имао "колоидни тумор близу центра мозга" и додао да је већина тумора уклоњена. Према Националним институтима за здравље (НИХ), колоидне мождане цисте су бенигни, спорорастући тумори који се обично налазе у трећем мозговном вентрикулу и садрже геласту супстанцу од муцина, старије крви, холестерола и јона, те представљају изазов за дијагностику и лијечење.

Прва хитна операција мозга Тyлеру Хенрyју изведена је 2014. године, након његовог 18. рођендана. У једној објави 2023. године открио је да је МРИ показао урођену мождану цисту.

