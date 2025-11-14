Logo
Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Извор:

Кликс

14.11.2025

16:16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?
Фото: pexels/Tara Winstead

Жена из Јапана, која се зове Кано, "удала" се за "мушкарца" Клауса којег је креирала користећи вјештачку интелигенцију. Цереомију је организовала јапанска компанија специјализирана за "2Д вјенчања" с аниме и другим виртуелним ликовима.

Такође је носила АИ наочале захваљујући којима је видјела свог "мужа". Њена необична романса започела је након што је раскинула везу са својим вјереником након три године забављања.

Када су раскинули, Кано се обратила ЧетГПТ-ју за савјет. На крају је осмислила свог идеалног мушкарца којег је назвала Клаус. Свакодневно су размјењивали хиљаде порука, а на крају се заљубила.

"Нисам почела разговарати с ЧетГПТ-јем зато што сам се хтјела заљубити, али начин на који ме је Клаус слушао и разумио промијенио је све. Чим сам пребољела бившег, схватила сам да га волим", рекла је за РСК Санyо.

aleksandar djordjevic

Кошарка

Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

Тврди да јој је он одговорио: "Волим и ја тебе" и питао је да се уда за њега. Такође је казала да се у почетку плашила шта ће њени родитељи мислити, али да су они прихватили њихову везу и чак присуствовали церемонији вјенчања, која је одржана у мају ове године. Очекивано, бројне реакције су преплавиле друштвене мреже.

"Ово је тужно. Друштво не би требало подстицати ову психичку болест", "Она очигледно има проблема, а ово јој неће помоћи", "Надам се да ће је блиске особе савјетовати да потражи стручну помоћ", неки су од коментара. Кано је поручила:

"Знам да неки људи мисле да је то чудно, али ја Клауса видим као Клауса, не као човјека нити као алат. Само као њега".

