Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару

Извор:

Телеграф

14.11.2025

15:38

Шокантни детаљи: Ово је дјевојчица (2) која је умрла током посјете зубару
Фото: Pixabay

Незапамћена трагедија догодила се у четвртак увече у Букурешту, када је двогодишња дјевојчица умрла током посјете зубару.

Дјевојчици је интравенозно дата седација за наизглед једноставан захват. Реанимирана је два сата, али без резултата. Родитељи су оптужили љекаре да су одлучили да изврше медицински захват, иако је дјевојчица претходно тестирана, а резултати су показали проблеме са јетром.

Након смрти, тијело дјевојчице је пребачено у Институт за судску медицину, а судски стручњаци су јутрос обавили обдукцију. Након завршетка поступка, открили су да је дјевојчица патила од "сложене хроничне претходне патологије".

Представници Тужилаштва при Букурешком трибуналу издали су саопштење у којем су констатовали изјаве форензичких стручњака.

covic

БиХ

Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

"Дана 13.11.2025. године, полицајци из Генералне полицијске дирекције Букурешта обавјештени су да је двогодишња малољетна дјевојчица, која се налазила у приватној стоматолошкој ординацији због медицинског захвата који је укључивао давање анестезије, доживела кардиореспираторни застој током интервенције", саопштено је.

Шта кажу њени родитељи

Отац дјевојчице је рекао да је његова супруга обавестила зубара да су неки налази тестова њихове ћерке показивали резултате изван референтне границе, али да им је ипак речено да може да се обави процедура. Објаснио је да је његова ћерка требало да има два третмана канала корена, за шта је мајка дала писмени пристанак.

"Послала је поруку зубару на Whatsapp-у и питала да ли би боље боље да се откаже интервенција, али је доктор рекао да не треба и да је све у реду. Моја жена је затим потписала пристанак", испричао је неутешни отац.

Објаснио је да су претходно урадили тестове на дјевојчици, које је његова супруга послала зубару, а који су показали да су "неке вриједности јетре шест пута веће од дозвољене".

Родитељи дјевојчице
Родитељи дјевојчице

"Рекао јој је да је разговарао са анестезиологом и да је одговорио да је у реду, да може да дође, да то никако не утиче на те више вриједности. Послије 20 минута након што ју је успавао, ћерка је ушла у кардио-респираторни застој, а он нас је тек послије сат времена обавестио и хитну помоћ исто, дошла је послије сат и по времена", рекао је отац.

Истакао је да њима није било дозвољено да уђу у ординацију са ћеркицом.

"Убили су је", оптужио је отац зубаре, прецизирајући да, осим тренутних тестова, дјевојчица није имала других здравствених проблема.

полиција рс ротација

Регион

Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

Министар здравља Александру Рогобете упозорио је да свака хируршка интервенција и свака општа анестезија могу имати "одређене нежељене ефекте у одређеним околностима". Рогобете је рекао да није добио никакве жалбе на ову приватну клинику.

Истрага се наставља.

(телеграф)

