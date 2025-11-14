Цијена злата обара рекорде: Ево колико кошта грам и шта савјетују стручњаци о куповини

14.11.2025
Од почетка године цијена злата на свјетском тржишту скочила је за око 60 одсто. Стални раст цијене злата претходних година утицао је на повећање тражње за овим племенитим металом и код нас. Они који се одлуче за ту куповину, данас би морали да издвоје више од 267 KM за грам.
Неколико глобалних криза и једанаест мjесеци било је потребно да би једна унца злата, умjесто 2.600 коштала 4.200 долара.
У Кини, која по резервама злата заузима шесто мјесто у свијету, на цене и потражњу утиче и додатна такса на злато које нема инвестициону сврху, прије свега оно у златарама.
Власник златаре Жао Баолин рекао је да тренутно користе постојећи инвентар или рециклирају злато које мијењају за нове производе, па су промјене цијена релативно мале.
"Сада можемо да видимо више трансакција злата. Муштерије могу да мијењају старо злато за новодизајнирано, једноставно плаћајући додатну таксу", рекао је Баолин.
У Србији веће промјене региструју пре свих мјењачнице гдје се углавном стране валуте мијењају за инвестиционо злато.
Ријеч је о злату у облику плочица или полуга, веће чистоће у односу на накит. Такво злато, савјетују брокери, у овом тренутку добра је инвестиција уколико се планира улагање у период не краћи од пет година.
Његова цијена у мјењачницама коригује се на десетак минута.
Брокер Бранислав Јоргић наводи да грађанин који може да уштеди мјесечно бар 100 евра може да оде у мјењачницу и да купи отприлике један грам злата.
"Око пет грама злата кошта између 500 и 600 евра. Грађани треба да направе свој план штедње и онда према томе да се прилагоде, па једномјесечно или квартално, или полугодишње да купе неку количину и да то раде у континуитету, у дужем временском периоду", рекао је Јоргић.
Инвестиционо злато не купују само грађани већ и компаније, инвестициони, пензиони фондови државе. Народна банка Србије је до октобра увећала своје резерве за 3,5 тона злата.
Међутим, они који имају могућности за куповину малих количина морају да воде рачуна и о безбиједности.
Јоргић савјетује да се обавезано тражи фискални рачун како би знали да је злато у легалном посједу тих мјењачница са једне стране, а са друге стране да имају доказ о стицању тог злата.
"Могу куповати то и у специјализованим продавницама које се баве продајом инвестиционог злата. Врло је важно напоменути, пошто злато гласи на доносиоице, не на име, практично код кога је злато он се може декларисати као власник. Битно је да се злато чува у сефовима код банака, не код куће", истакао је брокер.
Како на цијену злата утичу прије свега геополитички и економски проблеми, пад вриједности долара или постојећи и могући ратови, не очекује се да ће она падати ускоро.
Највећа цијена злата на свјетском тржишту забиљежена је у октобру ове године и пратила је проблем око обуставе рада америчке владе. Тада је једна унца вриједила 4.381 долар, 150 долара више него данас.
(РТС)
