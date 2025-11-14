Цијена злата обара све рекорде

Извор:
Од почетка године цијена злата на свјетском тржишту скочила је за око 60 одсто, а један грам у Србији износи више од 16.000 динара.
Стални раст цијене злата претходних година утицао је на повећање тражње за овим племенитим металом и у Србији. Они који се одлуче за ту куповину, данас би морали да издвоје више од 16.000 динара за грам.
У Кини, која по резервама злата заузима шесто место у свету, на цене и потражњу утиче и додатна такса на злато које нема инвестициону сврху, прије свега оно у златарама.
Власник златаре Жао Баолин рекао је да тренутно користе постојећи инвентар или рециклирају злато које мијењају за нове производе, па су промјене цијена релативно мале.
"Сада можемо да видимо више трансакција злата. Муштерије могу да мијењају старо злато за новодизајнирано, једноставно плаћајући додатну таксу", рекао је Баолин.
У Србији веће промјене региструју пре свих мењачнице гдје се углавном стране валуте мијењају за инвестиционо злато.
Ријеч је о злату у облику плочица или полуга, веће чистоће у односу на накит. Такво злато, саветују брокери, у овом тренутку добра је инвестиција уколико се планира улагање у период не краћи од пет година.
Његова цијена у мењачницама коригује се на десетак минута.
Брокер Бранислав Јоргић наводи да грађанин који може да уштеди мјесечно бар 100 евра може да оде у мјењачницу и да купи отприлике један грам злата.
"Око пет грама злата кошта између 500 и 600 евра. Грађани треба да направе свој план штедње и онда према томе да се прилагоде, па једномјесечно или квартално, или полугодишње да купе неку количину и да то раде у континуитету, у дужем временском периоду", рекао је Јоргић.
Инвестиционо злато не купују само грађани већ и компаније, инвестициони, пензиони фондови државе. Народна банка Србије је до октобра увећала своје резерве за 3,5 тона злата.
Међутим, они који имају могућности за куповину малих количина морају да воде рачуна и о безбједности.
Јоргић савјетује да се обавезано тражи фискални рачун како би знали да је злато у легалном поседу тих мјењачница са једне стране, а са друге стране да имају доказ о стицању тог злата.
"Могу куповати то и у специјализованим продавницама које се баве продајом инвестиционог злата. Врло је важно напоменути, пошто злато гласи на доносиоце, не на име, практично код кога је злато он се може декларисати као власник. Битно је да се злато чува у сефовима код банака, не код куће", истакао је брокер.
Како на цијену злата утичу пре свега геополитички и економски проблеми, пад вриједности долара или постојећи и могући ратови, не очекује се да ће она падати ускоро.
Највећа цијена злата на светском тржишту забиљежена је у октобру ове године и пратила је проблем око обуставе рада америчке владе. Тада је једна унца вриједела 4.381 долар, 150 долара више него данас, пише Информер.
