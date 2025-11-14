Logo
Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

Курир

14.11.2025

10:14

Тањир од порцелана ПЕПЦО артикал ПЛУ 620736П 19 cm са мотивом Патролне шапе намијењен дјеци повучен је из малопродајних објеката, саопштило је Министарство трговине.

Као разлог за ову одлуку наведено је образложење у ком се каже да због прекорачења миграције олова, производ није у складу са захтевима који се односе на керамичке производе намијењене за контакт са храном, и има негативан утицај на здравље и безбједност корисника.

О повлачењу производа из промета, наводе из министарства, обавијештени су сви ПЕПКО малопродајни објекти. Путем сајта, као и изложеним обавјештењем на продајним мјестима, купци су обавијештени о неисправности арткикла и могућности повраћаја новца.

(Курир)

