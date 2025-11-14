Logo
Колико је Србија изгубила пара јер није отишла на Мундијал

Телеграф

14.11.2025

10:09

Србија - Енглеска
Фото: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Поразом од Енглеске на Вемблију, фудбалска репрезентација Србије остала је и без теоретске шансе да се нађе на Свјетском првенству, макар када је у питању главни пут квалификација.

Постоји нада кроз Лигу нација, али је та рачуница "луда" и бројне ствари би морале да се поклопе, тако да...

Енглези су славили 2:0 головима Букаја Саке и Еберечија Езеа, а Орлови су оставили коректан утисак на дебију Вељка Пауновића као селектора. Нажалост, то није било довољно против моћног ривала, али свакако јесте охрабрење.

Током наредних десет мјесеци Србија неће играти такмичарске утакмице, а онда у септембру 2026. слиједи Лига нација. До тада, на qето исте године пратићемо Мундијал са 48 репрезентација, први такав у историји. Познато је и колики је новчани фонд за ово такмичење.

Укупно 652.000.000 долара је наградни фонд, а Орлови нису успјели да освоје иницијалну награду од 9 милиона долара, колико добија сваки учесник групне фазе.

Затим редом у шеснаестини финала сљедује 13, осмини 15, четвртфиналу 17, за четврто мјесто 30, треће 32, друго 35 милиона долара и нови свјетски шампион би добио 50 милиона.

Мундијал обезбјеђује и 355 милиона долара клубовима играча који наступају на такмичењу у виду бенефита, пише "Телеграф".

Фудбалска репрезентација Србије

svjetsko prvenstvo u fudbalu

