У овој држави се уопште не рађају дјеца

Постоји држава на Земљи у којој је рађање скоро потпуно немогуће.
У тој земљи можете живјети, радити, чак и водити цијелу нацију, али тамо не можете удахнути први пут.
Ова држава има своју заставу, војску и вођу, а ипак унутар њених граница не постоји ниједна болница или породилиште.
Нико се не рађа као грађанин. Морате то заслужити. Та држава се зове Ватикан.
Ватикан је најмања независна држава на свијету и по површини и по броју становника, с површином од само 0,44 квадратна километра и готово 800 становника, преноси "Н1".
То је град-држава без излаза на море који је у потпуности окружен италијанском пријестолницом Римом, што Ватикан чини енклавом.
То је једина земља на свијету која је у потпуности проглашена Унесковом свјетском баштином.
Овај град-држава нема властите затворе.
Ватиканска пошта се сматра једном од најбољих на свијету, а многи Римљани је користе умјесто италијанске.
Земља има најкраћу жељезничку пругу на свијету дужине око 300 метара.
Упркос својој малој величини, Ватикан има високу стопу криминала по глави становника, углавном због ситних злочина које чине туристи.
Постоји национални фудбалски тим Ватикана који игра утакмице и учествује на међународним такмичењима.
