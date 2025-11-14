Logo
Large banner

У овој држави се уопште не рађају дјеца

Извор:

н1инфо.ба

14.11.2025

09:45

Коментари:

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Постоји држава на Земљи у којој је рађање скоро потпуно немогуће.

У тој земљи можете живјети, радити, чак и водити цијелу нацију, али тамо не можете удахнути први пут.

Ова држава има своју заставу, војску и вођу, а ипак унутар њених граница не постоји ниједна болница или породилиште.

Нико се не рађа као грађанин. Морате то заслужити. Та држава се зове Ватикан.

Voznja

Друштво

БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Ватикан је најмања независна држава на свијету и по површини и по броју становника, с површином од само 0,44 квадратна километра и готово 800 становника, преноси "Н1".

Окружен Римом

То је град-држава без излаза на море који је у потпуности окружен италијанском пријестолницом Римом, што Ватикан чини енклавом.

Унескова свјетска баштина

То је једина земља на свијету која је у потпуности проглашена Унесковом свјетском баштином.

Нема затвора

Овај град-држава нема властите затворе.

Ефикасна поштанска служба

Ватиканска пошта се сматра једном од најбољих на свијету, а многи Римљани је користе умјесто италијанске.

Најкраћа жељезница на свијету

Земља има најкраћу жељезничку пругу на свијету дужине око 300 метара.

Највиша стопа криминала

Упркос својој малој величини, Ватикан има високу стопу криминала по глави становника, углавном због ситних злочина које чине туристи.

Фудбалски тим

Постоји национални фудбалски тим Ватикана који игра утакмице и учествује на међународним такмичењима.

Подијели:

Тагови:

Ватикан

bebe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мраз зима минус лист

Регион

Почетком наредне седмице нагли пад температуре: Хоће ли бити снијега?

2 ч

0
Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

Хроника

Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

2 ч

0
Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

Занимљивости

Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

2 ч

0
Још двије жртве пожара у Тузли

Хроника

Још двије жртве пожара у Тузли

2 ч

0

Више из рубрике

Погубљен маринац у САД

Свијет

Смртна казна у САД због отмице и убиства дјевојчице: Погубљен бивши маринац

3 ч

0
Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Свијет

Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

3 ч

0
Стотине грађана протестује због прегаженог пса

Свијет

Стотине грађана протестује због прегаженог пса

3 ч

0
Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

Свијет

Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner