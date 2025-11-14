Logo
Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

14.11.2025

09:27

Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе
Фото: Unsplash

У њемачком граду Келну један мушкарац је сасвим случајно на одлагалишту отпада пронашао право умјетничко благо. Наиме, открио је неколико слика чија се вриједност процјењује на око 90.000 евра. Како пише Билд, још увијек није познато ко је одбацио вредна умјетничка дјела.

Керем Акар, галериста из келнске четврти Ехренфелд, открио је слике док је и сам одвозио смеће. Поред једног контејнера приметио је неколико наслоњених платна, а када их је боље погледао, уочио је потпис умјетника Олеа Фишера на полеђини. Претпоставивши да би могло бити речи о вриједним дјелима, одлучио је да их стави у свој аутомобил.

"Име ми је звучало познато, па сам понео десет слика“, рекао је Акар за Билд. Даљим истраживањем галериста је открио да се покојни сликар Оле Фишер, који је умро 2005. године, појављује у неколико аукцијских кућа и умјетничких каталога, а његова дјела се и данас продају и међу колекционарима постижу високе цијене.

Акар тврди да му није циљ да заради новац, већ да сачува и покаже поштовање према умјетнику и његовом раду. „Мени није циљ да зарадим новац на овим сликама“, рекао је Керем Акар, власник галерије у келнској четврти Ехренфелд, чији се син Микаил (13) у умјетничким круговима прославио као чудо од дјетета.

„Прије свега, било ми је жао што је неко бацио ове слике на ђубре. Ниједан преминули умјетник не заслужује да се према његовим дјелима тако поступа. Због тога ћу неколико слика изложити у децембру у својој галерији.“

Ипак, није свако пронађено платно било могуће спасити, па је дио слика оставио на депонији јер су биле превише оштећене, пише Дневно.

