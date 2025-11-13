Logo
Одлука је пала: Џин не може без алкохола

Извор:

Танјуг

13.11.2025

22:02

Коментари:

0
Одлука је пала: Џин не може без алкохола
Фото: pexels/ Alem Sánchez

Безалкохолна пића не могу да се продају под ознаком "џин", пресудио је Суд правде Европске уније, након што је Њемачко удружење за борбу против нелојалне конкуренције покренуло случја против компаније ПБ Ви Годс која производи имитацију џина.

Њемачки суд је случај упутио Суду правде, који је утврдио "јасну забрану у праву ЕУ" јер пиће не садржи алкохол, преноси Политико.

Суд ЕУ је одлучио да се производ може продавати, али не као џин, без обзира што се на етикети наводи да је ријеч о безалкохолном пићу.

У пресуди се наводи да пиће под називом ''Virgin Gin Alkoholfrei'' (безалкохолни џин) крши европску регулацију о алкохолним пићима.

Струја

Бања Лука

Ове улице сутра остају без струје

Према закону ЕУ о заштити произвођача џина од конкуренције и потрошаче од забуне, пиће џин се производи од бобица клеке и садржи најмање 37,5 одсто алкохола.

Врховни суд ЕУ претходно је 2017. године донио пресуду да се производи на бази биљака не могу означавати као ''млијеко'', ''павлака'', ''путер'', ''сир'' или ''јогурт''.

