Одлука је пала: Џин не може без алкохола

Безалкохолна пића не могу да се продају под ознаком "џин", пресудио је Суд правде Европске уније, након што је Њемачко удружење за борбу против нелојалне конкуренције покренуло случја против компаније ПБ Ви Годс која производи имитацију џина.
Њемачки суд је случај упутио Суду правде, који је утврдио "јасну забрану у праву ЕУ" јер пиће не садржи алкохол, преноси Политико.
Суд ЕУ је одлучио да се производ може продавати, али не као џин, без обзира што се на етикети наводи да је ријеч о безалкохолном пићу.
У пресуди се наводи да пиће под називом ''Virgin Gin Alkoholfrei'' (безалкохолни џин) крши европску регулацију о алкохолним пићима.
Према закону ЕУ о заштити произвођача џина од конкуренције и потрошаче од забуне, пиће џин се производи од бобица клеке и садржи најмање 37,5 одсто алкохола.
Врховни суд ЕУ претходно је 2017. године донио пресуду да се производи на бази биљака не могу означавати као ''млијеко'', ''павлака'', ''путер'', ''сир'' или ''јогурт''.
