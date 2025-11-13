Фејсбук укида лајковање и коментарисање

Извор:
Мета укида Фејсбук „Лајк“ и „Коментар“ додатке са екстерних сајтова, чиме се завршава 15-годишња ера ових функција. Од фебруара 2026. тастери више неће бити видљиви ван саме платформе, а сајтови неће имати техничких проблема.
Послије 15 година, Фејсбук се званично опрашта од својих најпрепознатљивијих екстензија, „Лајк“ и „Коментар“ тастера на екстерним веб страницама. Мета је потврдила да ће 10. фебруара 2026. ове функције престати да раде, чиме се затвара једно дугогодишње поглавље друштвених интеракција на интернету.
Ове дуговечне функције омогућавале су корисницима да лајкују и коментаришу садржај на блоговима, медијским порталима и другим сајтовима користећи своје Фејсбук налоге, стварајући мост између друштвене мреже и интернета у цјелини.
Еволуција Фејсбук додатака
Додатке за „Лајк“ и „Коментар“ Фејсбук је лансирао 2010. године, одмах постајући кључни дио онлајн интеракције. Њихова присутност на разним сајтовима промјенила је начин на који корисници комуницирају са садржајем, омогућавајући тренутну повратну информацију и видљивост популарности објава.
Међутим, како су се навике корисника мењале и појавили модернији начини интеракције, популарност ових тастера се значајно смањила. Мета наводи да је уклањање додатака дио стратегије за унапређење корисничког искуства и прелазак на савременије алате.
Шта значи уклањање додатака за сајтове
Иако ће „Лајк“ и „Коментар“ тастери нестати са екстерних сајтова, Мета обећава да неће бити грешака у коду или проблема у функционисању веб страница. Програмери неће морати да предузимају обавезне техничке кораке, иако им је препоручено да ручно уклоне застареле додатке ради уреднијег приказа страница.
На овај начин, прелазак са старих на нове функције биће глатко изведен, без угрожавања постојећег садржаја или корисничког искуства. Корисници ће моћи да наставе са интеракцијом на сајтовима, док се нови системи постепено уводе у позадини.
Петнаест година дигиталне историје се завршава
Одлука Мета компаније означава крај једне од најдужих и најутицајнијих функција
Фејсбук. „Лајк“ и „Коментар“ тастери више неће бити дио свакодневног искуства корисника на интернету, чиме се затвара једно поглавље у дигиталној еволуцији друштвених мрежа.
Ови додаци су својевремено представљали револуцију у повезивању корисника са интернет садржајем, а сада остају као симбол дигиталне историје и почетак новог приступа интеракцији и ангажовању на мрежи.
Шта долази послије „Лајк“ и „Коментар“?
Мета се окреће модернијим начинима интеракције и дигиталног ангажмана. Нови алати и функционалности биће дизајнирани да омогуће бржу и савременију комуникацију, са фокусом на приватност и персонализацију корисничког искуства.
Корисници и програмери ће морати да се прилагоде промјенама, али дигитална револуција наставља да се развија, остављајући иза себе легендарне „Лајк“ и „Коментар“ додатке који су обликовали друштвени интернет на више од деценију.
