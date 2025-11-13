Сутра ово урадите са иконом: Славимо Свете Враче, ови обичаји се строго поштују

13.11.2025
Постоје дани у години за које се вјерује да носе мир, благостање и посебно Божје старање над човјеком. Један такав дан, дубоко укоријењен у народној традицији, обиљежава се 14. новембра. Иако овај празник није црвено слово, обичаји и вјеровања која га прате толико су снажна да га вјерници дочекују са поштовањем и тихом надом у здравље.
Свети Козма и Дамјан, у народу познати као Свети Врачи, сматрају се заштитницима болесних и људима који траже исцјељење. Рођени у области старе Азије, ова браћа су кроз вијекове остала упамћена као љекари који никада нису наплаћивали свој рад.
Њихова највећа вриједност није била само у умијећу лијечења, већ у несебичности, помагали су свима, без обзира на вјеру, поријекло или иметак. У народној традицији вјерује се да им је Бог дао посебну благодат исцјељења, а они су тај дар предано ширили.
За разлику од многих празника, Свети Врачи се обиљежавају два пута годишње: 14. јула, када се сјећамо упокојења Светог Козме, и 14. новембра, дан посвећен завршетку живота Светог Дамјана.
Иако није ријеч о црвеном слову, овај датум заузима посебно мјесто у православном календару јер се сматра даном када је небо отвореније за молитве за оздрављење.
Српски народ је кроз генерације преносио различита вјеровања везана за Светог Козму и Дамјана, а најпознатија су:
Не ради се тежак физички посао. Вјерује се да би рад на овај дан могао донијети болест или слабост, јер се празник посвећује здрављу.
Такође, пожељно је остати код куће и провести вријеме у миру. Домаћинство би требало да буде мјесто тишине, без свађа и нервозе.
Молитве за здравље имају посебну снагу. Многи вјерници управо данас пале свећу и моле се за себе, своју породицу и болесне.
На иконама их препознајемо по ковчежићима са лијековима. Овај симбол подсјећа на њихову улогу љекара, али и на све оно што су чинили из љубави према ближњима.
Икона се поставља на чисто и видљиво мјесто - може да се стави на сто, полицу или икону већег формата окренуту ка свјетлости. Обично се око ње све очисти и уреди прије празника.
Вјерници вјерују да се молитве упућене овог дана чују брже, јер су Свети Врачи "брзи помоћници". Најпознатија молитва коју се често чита гласи:
"К вама, свети бесребреници и чудотворци Козмо и Дамјане, као брзим помоћницима и топлим молитвеницима за спасење наше, колена преклонивши, притичемо и, клањајући се, усрдно вапимо: не презрите мољења нас грешних и немоћних, који смо у многа безакоња запали и свакога дана и часа сагрешујемо. Умолите Господа да нама, недостојним слугама Својим, подари велика и обилна милосрђа Своја. Избавите нас од сваке патње и болести, јер сте од Господа и Спаса нашега Исуса Христа примили изобилну благодат исцељења, ради чврсте вере, бесплатног лечења и мученичке кончине ваше. Услишите нас који се молимо и богоугодним посредништвом вашим измолите код Христа Бога православним управитељима здравље, благостање, спасење, победу над непријатељима и благослов Божји. Опет се клањајући, усрдно молимо да нам од Господа испросите све што је од користи у овом привременом животу, а посебно што је потребно за вјечно спасење, да се удостојимо да молитвама вашим добијемо хришћански крај, без болести, непостидан, миран, и да се избавимо од превара ђаволских и вечних мука, да насљедници безграничног и блаженог Царства Небеског будемо. А ви, угодници Божји, не престајте да се молите за оне који вам са вјером приступају; чак и ако, по мноштву гријехова својих, нисмо достојни милосрђа вашег, будући истински подражаваоци човекољубља Божјег, учините да донесемо род достојан покајања и у вјечни покој стигнемо, хвалећи и благосиљајући дивног у светима Својим Господа и Бога и Спаса нашега Исуса Христа и Пречисту Мајку Његову, и вашу топлу заштиту, сада и увијек и у вијекове вијекова. Амин."
Иако пролазан и тих, 14. новембар у народу је дан посебан по свјетлости коју доноси. Сматра се да молитве упућене Светим Врачима доносе мир и олакшање, било да је ријеч о тјелесној болести или душевном немиру.
Зато се и данас вјерници окупљају, скрушено изговарају молитве и славе празник који је вијековима чувао наш народ.
(Она.рс)
