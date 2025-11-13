Стиже нам слава која није означена црвеним словом, али се поштује као да јесте

13.11.2025
Датум 16. новембар није црвено слово у календару, али многе куће ће се свеједно напунити свијећама, тамјаном и мирисом домаће трпезе. Српска православна црква обиљежава Ђурђиц, празник посвећен преносу моштију светог великомученика Ђорђа, једног од најпоштованијих хришћанских светаца.
Православни Срби светог Ђорђа славе два пута годишње. У прољеће, 6. маја, обиљежава се Ђурђевдан - дан његовог страдања. А 16. новембра слави се Ђурђиц, у сјећање на тренутак када су његове мошти пренијете из Никомидије, данашњег турског Измира, у Лиду Палестинску.
То је био догађај толико важан за вјернике да је временом прерастао у један од најраспрострањенијих породичних празника.
Иако Ђурђиц формално није црвено слово, међу народом се поштује као да јесте. Не раде се тешки физички послови, не започињу се велики радови, а из куће се не износи ништа што сматрају "кућним благом". Ако празник падне у мрсни дан, припрема се мрсна трпеза, а ако падне у сриједу или петак, домаћини посте и припремају посну храну.
Кажу да је Ђурђиц по бројности свечара на осмом мјесту међу српским славама. То је и градска слава Новог Сада и Бора, што довољно говори колико је дубоко укоријењен у традицији.
Дани од Ђурђица до Светог Мрате (24. новембра) називају се мратинци или вучји дани. У том периоду се не преде вуна, ништа се не пере, а кројачи и обућари имају обичај да одмарају. Народ вјерује да се тада "не дира ништа што би могло да наљути вука", јер су ови дани увијек били повезани са заштитом дома, стоке и огњишта.
За многе, овај празник је више од датума. То је моменат када се кућа утиша, запали свијећа, и макар на тренутак врати осјећај старог, познатог реда.
