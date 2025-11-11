Logo
Large banner

Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

11.11.2025

21:40

Коментари:

0
Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење
Фото: ATV

У православном календару 12. новембар је дан када се присјећамо Светог Зиновија и његове сестре Зиновије, двоје људи из града Егеје у Киликији који су из богате породице одлучили да све оставе и посвете живот Богу.

Умјесто удобности и моћи, изабрали су помоћ сиромашнима, милосрђе и чудотворство.

Зиновије је, кажу предања, добио од Бога дар исцјељења: својом руком је додиривао болесне и многи су оздрављали. Када је био ухваћен током прогона хришћана, судија му је понудио избор – да се поклони боговима и живи или да остане вијеран Христу и погине. Он је одговорио: “Живот без Христа није живот, него смрт, а смрт ради Христа није смрт, него живот.”

Његова сестра Зиновија није жељела да остане по страни. Рече: “И ја желим да испијем чашу страдања и да се вијенцем вјенчам заједно са братом.” Заједно су поднијели мучеништво огањ, кипућу смолу, мач и око 285. године пренијели се у Царство небеско.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Да ли је гријех славити славу у ресторану?

Молитве за исцјељење и снагу

Вјерници сутра моле Светог Зиновија и Свету Зиновију за исцјељење, за снагу и за мир у срцу. Можете и ви изрећи молитву у тишини:

– Свети Зиновије и Свети Зиновија, молите се за нас и за оне који болују. Доведите нас ближе Христу и учините да и у нашим кућама влада мир.

– Господе, чијом љубављу све створење дише, по молитвама Светога Зиновија и Зиновије, даруј нам здравље тијела и духа, и учини да вјера буде јача од страха.

Њихова прича подсјећа да љубав према Богу и ближњима вриједи више од сваког богатства и да вјера у тренутку искушења може бити највећа снага.

Подијели:

Тагови:

krsna slava

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог преподобног Аврамија Затворника: Вјерује се да треба истрпјети све недаће

Друштво

Славимо Светог преподобног Аврамија Затворника: Вјерује се да треба истрпјети све недаће

16 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо другог Светог Арсенија Сремца: Урадите једно да заштитите себе и ближње

1 д

0
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Хроника

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

3 д

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

4 д

0

Више из рубрике

Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

Друштво

Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

3 ч

0
Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

Друштво

Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

4 ч

0
АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

Друштво

АТВ у Черкезовцу: Припрема локације за одлагање радиоактивног отпада

4 ч

0
Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ

Друштво

Закон о платама ступа на снагу 1. јануара: За неквалификоване раднике и до 1.200 КМ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

22

15

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

22

08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

22

02

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

21

55

Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner