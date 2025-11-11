Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

11.11.2025
У православном календару 12. новембар је дан када се присјећамо Светог Зиновија и његове сестре Зиновије, двоје људи из града Егеје у Киликији који су из богате породице одлучили да све оставе и посвете живот Богу.
Умјесто удобности и моћи, изабрали су помоћ сиромашнима, милосрђе и чудотворство.
Зиновије је, кажу предања, добио од Бога дар исцјељења: својом руком је додиривао болесне и многи су оздрављали. Када је био ухваћен током прогона хришћана, судија му је понудио избор – да се поклони боговима и живи или да остане вијеран Христу и погине. Он је одговорио: “Живот без Христа није живот, него смрт, а смрт ради Христа није смрт, него живот.”
Његова сестра Зиновија није жељела да остане по страни. Рече: “И ја желим да испијем чашу страдања и да се вијенцем вјенчам заједно са братом.” Заједно су поднијели мучеништво огањ, кипућу смолу, мач и око 285. године пренијели се у Царство небеско.
Занимљивости
Вјерници сутра моле Светог Зиновија и Свету Зиновију за исцјељење, за снагу и за мир у срцу. Можете и ви изрећи молитву у тишини:
– Свети Зиновије и Свети Зиновија, молите се за нас и за оне који болују. Доведите нас ближе Христу и учините да и у нашим кућама влада мир.
– Господе, чијом љубављу све створење дише, по молитвама Светога Зиновија и Зиновије, даруј нам здравље тијела и духа, и учини да вјера буде јача од страха.
Њихова прича подсјећа да љубав према Богу и ближњима вриједи више од сваког богатства и да вјера у тренутку искушења може бити највећа снага.
