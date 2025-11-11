Logo
Да ли је гријех славити славу у ресторану?

11.11.2025

08:34

Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

У савременом времену, када многи људи живе у мањим становима и немају довољно простора да приме све госте, често се поставља питање да ли је гријех славити славу у ресторану? Традиција налаже да се крсна слава обиљежава у дому, али како истиче свештеник Жељко Јовановић, суштина славе није у мјесту, већ у духу и љубави са којом се прославља.

"Најбоље би било да славу прослављамо у кућним условима, у нашем дому са нашим најближима. Али дешава се да домаћин жели да покаже љубав према већем броју својих пријатеља, рођака, а нема услова да их све прими у стану онда он може по благослову да те своје пријатеље и рођаке угости у неком ресторану или у некој другој већој просторији гдје једноставно има тај комфор да их угости. Није гријех. Битно је да покажемо љубав према нашим ближњима", одговорио је пречасни јереј инж. хаџи Жељко Јовановић за Жена.рс.

Додик и Сара Ћирковић

Република Српска

Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Права суштина славе је у вјери, молитви и дјелима

У ранијем разговору за Жена.рс, свештеник Јовановић је истакао да се припрема за славу не своди само на куповину и организацију, већ прије свега на духовну припрему.

"Сваки домаћин већ неколико недјеља прије славе почиње полако да се припрема тако што ће обавијестити свог парохијског свештеника да дође и освети водицу с којом ће послије да се мијеси славски колач", рекао је тада.

Он је упозорио и да многи гријеше јер заборављају духовну димензију празника и претварају га у пуку гозбу. "Водимо рачуна да оне славе које падају у вријеме поста увијек и искључиво славе посно. Јер ако славимо мрсно, онда не славимо славу него право себи, како би се то рекло, трбухоугођеније", поручио је свештеник Јовановић.

Parfem

Стил

Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Свештеник је такође подсјетио да се права радост празника огледа у молитви, заједништву и доброчинству. "Човјек који прославља празник, моли на тај дан и себе назива хришћанином треба то и да покаже на дјелу", нагласио је Јовановић.

Порука је јасна - није важно гдје славимо, већ како и са каквим срцем. Права слава се обиљежава љубављу, вјером и дјелима која показују да смо достојни имена хришћанина.

