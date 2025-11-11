Logo
Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

11.11.2025

08:31

Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је побједу боксерки из Братунца Сари Ћирковић и освајање титуле шампиона Европе за млађе сениоре (У23).

"Још једна спортска вијест ме истински обрадовала. Наша Сара Ћирковић поново је покорила Европу. Сари честитам освајање треће титуле шампиона у каријери. Желим јој да настави низати побједе, а Република Српска ће јој бити стална подршка", написао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Sara Ćirković

