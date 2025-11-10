Logo
Large banner

Тришић Бабић са Гинкелом: Српска посвећена дијалогу као једином путу напретка

Извор:

Агенције

10.11.2025

20:55

Коментари:

2
Тришић Бабић са Гинкелом: Српска посвећена дијалогу као једином путу напретка
Фото: Srna

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је током данашњег састанка са отправником послова Амбасаде САД у БиХ Џоном Гинкелом да Српска остаје досљедно посвећена Дејтонском мировном споразуму, принципу два ентитета и три конститутивна народа, као и миру, стабилности и дијалогу као једином путу напретка.

Она је навела да Република Српска поздравља сваки корак који води смањењу тензија и јачању унутрашњег дијалога, саопштено је из Кабинета вршиоца дужности предсједника Српске.

Тришић Бабић је потврдила спремност Републике Српске да остане поуздан и конструктиван партнер у очувању мира и стабилности.

Саговорници су састанак оцијенили отвореним и конструктивним и сагласили се да ће се дијалог наставити у истом духу разумијевања и уважавања.

Подијели:

Тагови:

Ana Trišić Babić

Џон Гинкел

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске

Република Српска

Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске

2 ч

0
Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

Република Српска

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

2 ч

3
Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

Република Српска

Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

2 ч

1
Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Република Српска

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner