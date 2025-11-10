Тришић Бабић са Гинкелом: Српска посвећена дијалогу као једином путу напретка

Извор:
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је током данашњег састанка са отправником послова Амбасаде САД у БиХ Џоном Гинкелом да Српска остаје досљедно посвећена Дејтонском мировном споразуму, принципу два ентитета и три конститутивна народа, као и миру, стабилности и дијалогу као једином путу напретка.
Она је навела да Република Српска поздравља сваки корак који води смањењу тензија и јачању унутрашњег дијалога, саопштено је из Кабинета вршиоца дужности предсједника Српске.
Тришић Бабић је потврдила спремност Републике Српске да остане поуздан и конструктиван партнер у очувању мира и стабилности.
Саговорници су састанак оцијенили отвореним и конструктивним и сагласили се да ће се дијалог наставити у истом духу разумијевања и уважавања.
