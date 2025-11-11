Logo
Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

Извор:

АТВ

11.11.2025

19:44

Коментари:

0

Тимски рад, стручан и обучен кадар, подршка институција Српске, резултат - институт у рангу најбољих на свијету.

''Ово је институт слободно могу рећи можемо га назвати Институт изврсности и нешто чиме се Република Српска поноси. Овдје долазе на специјализације из цијелог региона зато што постоје капацитети да се специјализације овдје изврше'', рекао је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Синиша Каран.

Стручном кадру је посао олакшан јер су добили обновљене просторије и савременију опрему која је унаприједила цијелокупни рехабилтациони процес.

''Институт је стасао својим кадровским просторним ресурсима за научно истраживачки рад данас имамо овдје увођење клиничких истраживања'', казао је Горан Талић, директор Института др Мирослав Зотовић.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Институт ''Др Мирослав Зотовић'' је понос Српске

Институт константно уводи нове услуге. Осим спровођења клиничких испитивања, водећи су и у броју извршених оперативних захвата.

''Годишње се у овој клиници ради око 2.500 операција оно што треба да се истакне ми смо једна од водећих установа која ради алоалтропластична хирургија и артоскопска хирургија лидери смо и радимо највише операција у БиХ и препознатљиви смо у региону'', рекао је Станислав Палија, шеф Одсјека за артоскопску хирургију, Клинике за ортопедску хирургију.

savo-minić-030925

Република Српска

Минић: Бањско-рекреативни комплекс на понос Српске

Стална едукација запослених довела је до значајног напретка у свим областима рехабилитације, посебно хроничним пуломолошким и ендокринолошким. Најављено је и интезивирање рехабилитације у области онколошких обољења.

''Оно што је визија је да постанемо лидери осим у пулмолошкој рехаблитацији у хибербаничној терапиији да будемо лидери у области онколошке рехабилитације чим се нико у Српској не бави, а такође да будемо конкурентни у области онколошке рехабилације с обзиром да имамо пуно пацијената који су кандидати за нашу рехабилитацију“, казала је Снежана Кутлешић-Стевић, начелник одјељења пулмолошке рехабилитације у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију ''Др Мирослав Зотовић“.

Са Института је поручено да је у функцији образовања и технолошких иновација унапријеђење свих области, са посебним нагласком на медицину.

Таг:

Zavod "Dr Miroslav Zotović"

