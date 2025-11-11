Појачана фреквенција возила у Градишци и Рачи

11.11.2025
13:32
Коментари:0
На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција путничких возила на излазу, а на граничном прелазу Рача на улазу у БиХ, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Из АМС су позвали возаче да прате њихове "веб камере" и на тај начин се информишу о дужини чекања на граничним прелазима.
Република Српска
Кошарац: "Тројка" и опозиција предлажу пробосанског шегрта, а не преговарача са ЕУ
Саобраћај се на већини путева одвија без застоја, уз повољне услове за вожњу.
На дионицама које пролазе кроз усјеке повећана је опасност од одрона.
Возачима из АМС савјетују опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме.
