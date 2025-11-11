Бајкерка показала разлику између границе Хрватске и БиХ: Снимак насмијао све

11.11.2025
Бајкерка Сандра из Хрватске, на Инстаграму позната као "sandra.onthe.road", подијелила је видео који показује разлику између хрватске и бх. границе.
Ова бајкерка снима своје догодовштине на мотору, па је тако забиљежила и тренутак преласка границе између Хрватске и Босне и Херцеговине, а видео под насловом "Два гранична пријелаза, двије различите атмосфере" објавила је јавно на свом Инстаграм профилу.
У видеу се види и чује како се на Хрватској граници поздравља с граничарем.
"Мало скините кацигу", рекао је граничар.
Након контроле, Сандра се захвалила и наставила пут.
"Добар дан. Хоћу ли скидати кацигу?", упитала је Сандра на бх. граници.
"Ма не мораш", рекао је граничар.
"Хвала", одговорила је она.
Након неколико тренутака је угледала и мацу.
"Јој, имате мацу", рекла је она.
"'Ош је понит?", питали су бх. граничари уз смијех.
"Би, најрадије само не знам ди ћу је ставити", одговорила је она.
"И нама ју је неко оставио", додали су граничари.
Након неког времена су је поново упитали:
"Имаш ли је гдје ставити, немаш?"
"Немам, пуни су ми ови куфери", одговорила је она.
Видео је изазвао велику пажњу па тако тренутно има 91.000 лајкова, 570 коментара и 7.500 слања.
Испод видеа су се низали коментари који су потврдили да су бх. граничари најопуштенији.
С друге стране, Сандра је добила и савјете како је могла понијети мацу са собом.
"Скинеш кацигу и унутра ставиш мацу", један је до коментара.
