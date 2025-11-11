Какво нас вријеме очекује данас

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ биће свјежије, у другом дијелу дана доћи ће до разведравања од сјеверозапада, а увече ће бити претежно ведро уз ново формирање магле.
Вјетар слаб, у вишим предјелима и у Херцеговини слаб до умјерен, промјенљив или сјеверних смјерова, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 11 до 16 степени Целзијусових, у вишим предјелима и мјестима са маглом од осам.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ на југу и југозападу земље ведро. У осталим подручјима облачно са маглом по котлинама и уз ријечне токове.
Температура измјерена у 7.00 часова: Дринић и Ливно минус један, Хан Пијесак нула, Кнежево један, Дрвар два, Чемерно и Соколац четири, Билећа и Рибник пет, Нови Град, Тузла, Зеница, Сарајево, Србац и Добој шест, Приједор и Бијељина седам, Фоча, Вишеград, Рудо, Требиње и Бањалука осам, те Мостар девет степени Целзијусових.
Количина падавина у претходна 24 часа: Вишеград 15,3, Фоча 17,5 литара по метру квадратном, Соколац 17,1, Билећа 17,7, Сребреница 18,7, Хан Пијесак 22,2, Гацко 22,6 и Чемерно 25,2.
