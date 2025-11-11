11.11.2025
Данас се обиљежава Дан примирја у Првом свјетском рату.
Силе Антанте тог дана потписале су примирје са Њемачком и окончале Први свјетски рат. У Првом свјетском рату погинуло је најмање десет милиона војника, а још толико људи умрло је од болести и глади.
Сразмјерно највеће жртве поднијела је Србија, изгубивши 26 одсто становништва, 400.000 војника и 640.000 цивила.
Дан примирја у Првом свјетском рату у Србији се прославља као државни празник од 2012. године.
