Враћа се Михољско љето?

Метеоролози и Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављују крај пљускова, а метеоролог Иван Ристић открива да се михољско љето враћа у сриједу 12. новембра. Саопштио је и временску прогнозу за новембар, открио је да ли ће бити снијега и какве су прве процјене о предстојећој зими.
"У Србији ће се до уторка мјестимично бити кише, а од среде коначно стиже стабилно вријеме. Према најновијим прогнозама изгледа да ће се природа одужити кратким прољећним интермецом, јер када киша престане широм земље температура ће поново бити и до 20 степени, али ова новембарска идила неће дуго потрајати. Већ почетком сљедеће седмице слиједи оштар рез и драматична промјена времена", започео је Ристић.
Према његовим ријечима, хладан талас стиже ускоро. Очекује нас све хладније вријеме.
"У уторак још облачно са падавинама на југу, а од сриједе креће стабилизација времена и отопљење. Наредних дана нас очекује пораст температуре и појединим данима ће максималне дневне температуре ваздуха бити од 15 до 20 степени.
Међутим, већ од недјеље или понедјељка, 16. или 17. новембра, следи промјена времена и пад температура које ће затим из дана у дан све више личити на зимске. Тренутно модел најављује снијег у нижим предјелима за 21. новембар, на Аранђеловдан, али неки модели и прије", наставио је Ристић.
Према Ристићевој анализи метеоролошких модела, снег је могућ ускоро и у нижим пределима у новембру. Најављивало се раније да је могуће да се то деси већ 17. новембра.
"Неко је 'отказао' снијег у новембру, као што је било прије 'отказано' и Михољско љето, али вртоглаво расту шансе за појаву првог снега у нижим предјелима и у новембру. Сви параметри који се додатно користе за корекцију дугорочних прогноза указују на јаче захлађење у трећој декади новембра. Са појавом снега температуре ће се кретати између 0 и 5 степени", додао је Ристић.
Што се тиче дугорочне временске прогнозе за предстојећу зиму, биће хладна и оштра зима. Ристић наводи да ће ова зима подсјећати на оне од прије 40 година када је температура у Београду, конкретно у Сурчину, износила -21 степен.
"Нисам сигуран да ће зима 2025/2026. хити најхладнија у посљедњих 15 година, али ће бити хладнија од претходних. Када опет на аеродрому буде -21 степен моћи ћемо да кажемо да нам се вратила права зима, каква је некада била.
Јаче захлађење у новембру очекујем у трећој декади новембра, када до нас дође хладнији ваздух са сјевера Европе. Поларни вртлог је слаб и неће моћи да задржи хладан ваздух, пустиће га ка нама.
Видјећемо шта ће нам донети предстојећа зима, а доста прогноза указује да нас чека јача и другачија зима од прошлих. Када хладан ваздух продре до нас велике су шансе да у неколико наврата падне и снијег.
Ако буде 10, 15 или 20 центиметара снијежног покривача и ако дође хладан ваздух онда би покривач могао и да се задржи. Све је то сада јако тешко зато што је током претходних година температура на Балкану порасла за четири степена. Зато обарамо летње рекорде, а то значи и да смо изгубили пола годишњих доба", објаснио је Ристић.
За сриједу, када се у Србији предвиђа повратак Михољског љета, очекује се да ће у БиХ максимална температура износити 15 степени. У данима послије тога температура ће скочити и на 18 степени, а затим поново долази до пада на максималних девет степени.
