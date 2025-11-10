Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
10.11.2025
13:54
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра током већег дијела дана биће претежно облачно, са максималном дневном температуром до 16 степени Целзијусових.
Ујутру ће бити претежно облачно, на југу сунчано, а од пријеподнева сунчаније и топлије уз умјерено наоблачење на западу које ће се током дана премијештати ка истоку и југу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Касније поподне разведравање од сјеверозапада, док ће увече бити претежно ведро уз ново формирање магле.
Дуваће слаб вјетар, у вишим предјелима и у Херцеговини слаб до умјерен, промјенљив или сјеверних смјерова.
Минимална температура ваздуха од два до осам, а максимална од 11 до 16 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је облачно, са кишом на подручју Херцеговине, те централним, источним и сјевероисточним подручјима, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температуре ваздуха измјерене у 13.00 часова: Бјелашница нула, Хан Пијесак четири, Кнежево и Чемерно пет, Мркоњић Град и Соколац шест, Калинивик, Србац и Нови Град седам, Гацко, Рибник, Сребреница, Приједор, Дринић, Бањалука, Шипово, Јајце, Сарајево и Тузла осам, Мраковица, Добој, Бијељина, Бугојно, Сански Мост и Зеница девет, Вишеград, Рудо и Бихаћ 10, Фоча и Дрвар 11, Мостар 12, Ливно 13, Билећа 14, а Требиње 15 степени Целзијусових.
